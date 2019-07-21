Бывший спарринг-партнер Головкина получил бой за титул чемпиона WBC на PPV

Поединок анонсирован официально и пройдет 28 сентября на арене Staples Center в Лос-Анджелесе. Главным событием вечера станет объединительный бой за титулы WBC и IBF в полусреднем весе между американцами Эрролом Спенсом (25−0, 21 КО) и Шоном Портером (30−2−1, 17 КО).

Вакантный титул WBC 34-летний Диррелл завоевал 23 февраля, когда победил турка Авни Йылдырыма (21−2, 12 КО). Поединок был остановлен в десятом раунде после того, как у американца открылось кровотечение из-за случайного удара головой от соперника.

До Диррелла поясом WBC с сентября 2017 по октябрь 2018 года владел как раз 22-летний Бенавидес, но он лишился титула после сдачи положительной допинг-пробы со следами кокаина.

Ранее WBC обязал победителя боя Диррелл — Бенавидес провести обязательную защиту против Йылдырыма.