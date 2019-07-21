Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Зенит
01
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Рубин
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Тамбов
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Ахмат
30
Футбол. Первый дивизион
20.07
Армавир
Нефтехимик
02
Футбол. Премьер-лига
20.07
Ростов
Спартак
22
Все события
Фоторепортажи
10Джокович победил Федерера в финале Уимблдона
10Как чемпионы UFC будут выглядеть в старости
18:21 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший спарринг-партнер Головкина получил бой за титул чемпиона WBC на PPV

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBC американец Энтони Диррелл (33−1−1, 24 КО) в следующем бою проведет защиту титула против соотечественника Давида Бенавидеса (21−0, 18 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Поединок анонсирован официально и пройдет 28 сентября на арене Staples Center в Лос-Анджелесе. Главным событием вечера станет объединительный бой за титулы WBC и IBF в полусреднем весе между американцами Эрролом Спенсом (25−0, 21 КО) и Шоном Портером (30−2−1, 17 КО).

Вакантный титул WBC 34-летний Диррелл завоевал 23 февраля, когда победил турка Авни Йылдырыма (21−2, 12 КО). Поединок был остановлен в десятом раунде после того, как у американца открылось кровотечение из-за случайного удара головой от соперника.

До Диррелла поясом WBC с сентября 2017 по октябрь 2018 года владел как раз 22-летний Бенавидес, но он лишился титула после сдачи положительной допинг-пробы со следами кокаина.

Ранее WBC обязал победителя боя Диррелл — Бенавидес провести обязательную защиту против Йылдырыма.

В 2017 году Бенавидес был спарринг-партнером казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО), которому помогал готовиться к бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−3, 29 КО). Тот поединок GGG выиграл единогласным решением судей, впервые в карьере проведя в ринге полные 12 раундов.

Мэнни Пакьяо снова переписал историю бокса
«Тамбов» чуть не наказал «Локомотив» за расхлябанность
«Ростов» просит главу РФС отстранить судью матча со «Спартаком»
Гол с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»
Кокорин и Мамаев рассказали Скабеевой о жизни в колонии
«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо» в матче чемпионата России
СМИ: «Локомотиву» предлагали подписать контракт с Буффоном
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ на матче
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь