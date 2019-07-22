Главред The Ring назвал фаворита на бой с Головкиным в сентябре и разобрал другие варианты

Ожидалось, что в сентябре Головкин проведет третий бой с Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО), но мексиканец решил отложить возвращение на конец года. Таким образом, дата 14 сентября оказалась вакантной, которую теперь может занять GGG.

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«Если Головкин будет драться 14 сентября, я сомневаюсь, что его соперником будет Андраде. Мунгия имеет больше смысла для этой даты. Вам нужен мексиканец на главный бой в шоу на уик-энд по случаю празднования Дня независимости Мексики (Tecate — крупнейший спонсор в боксе, и мексиканские телесети требуют этого). Если же Головкин вернется на ринг в октябре, возможно, вариант с Андраде будет рассматриваться», — написал автор.

«Бой с Муратой в декабре? Этот вариант, очевидно, стоит рассмотреть обеим сторонам. По крайней мере, у них определенно будет переписка о возможности проведения боя», — добавил Фишер.