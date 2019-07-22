Главред The Ring назвал фаворита на бой с Головкиным в сентябре и разобрал другие варианты
Главный редактор авторитетного журнала The Ring Дуглас Фишер поделился мнением о следующем сопернике
Главный редактор авторитетного журнала The Ring Дуглас Фишер поделился мнением о следующем сопернике
Ожидалось, что в сентябре Головкин проведет третий бой с Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО), но мексиканец решил отложить возвращение на конец года. Таким образом, дата 14 сентября оказалась вакантной, которую теперь может занять GGG.
«Если Головкин будет драться 14 сентября, я сомневаюсь, что его соперником будет Андраде. Мунгия имеет больше смысла для этой даты. Вам нужен мексиканец на главный бой в шоу на
«Бой с Муратой в декабре? Этот вариант, очевидно, стоит рассмотреть обеим сторонам. По крайней мере, у них определенно будет переписка о возможности проведения боя», — добавил Фишер.
Ранее стало известно, что переговоры Головкина и «Канело» о третьем бое зашли в тупик. Причина разногласий в том, что GGG отказывается возвращаться в