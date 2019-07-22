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08:51 (мск), источник: Vesti.kz

Главред The Ring назвал фаворита на бой с Головкиным в сентябре и разобрал другие варианты

Главный редактор авторитетного журнала The Ring Дуглас Фишер поделился мнением о следующем сопернике экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО), который должен вернуться на ринг осенью.

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Ожидалось, что в сентябре Головкин проведет третий бой с Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО), но мексиканец решил отложить возвращение на конец года. Таким образом, дата 14 сентября оказалась вакантной, которую теперь может занять GGG.

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«Если Головкин будет драться 14 сентября, я сомневаюсь, что его соперником будет Андраде. Мунгия имеет больше смысла для этой даты. Вам нужен мексиканец на главный бой в шоу на уик-энд по случаю празднования Дня независимости Мексики (Tecate — крупнейший спонсор в боксе, и мексиканские телесети требуют этого). Если же Головкин вернется на ринг в октябре, возможно, вариант с Андраде будет рассматриваться», — написал автор.

«Бой с Муратой в декабре? Этот вариант, очевидно, стоит рассмотреть обеим сторонам. По крайней мере, у них определенно будет переписка о возможности проведения боя», — добавил Фишер.

Ранее стало известно, что переговоры Головкина и «Канело» о третьем бое зашли в тупик. Причина разногласий в том, что GGG отказывается возвращаться в Лас-Вегас, где мексиканец выиграл матч-реванш и где их первый бой завершился спорной ничьей. «Канело» же из-за личной неприязни не хочет давать казахстанцу очередную возможность хорошо заработать на их противостоянии.

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