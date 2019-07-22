Жанибек Алимханулы сразится с канадцем с 27 победами в андеркарте чемпиона мира
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (6−0, 2 КО), выступающий в среднем весе, свой следующий бой проведет 17 августа, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (6−0, 2 КО), выступающий в среднем весе, свой следующий бой проведет 17 августа, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Событие пройдет в рамках вечера бокса на арене Banc of California Stadium в
Главным событием шоу станет бой чемпиона мира по версии WBO во втором легчайшем весе мексиканца Эмануэля Наваррете (27−1, 23 КО) против американца Франсиско Де Вака (20−0, 6 КО).
Свой последний бой Алимханулы провел 12 апреля в