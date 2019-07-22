Текущие события
Футбол. Первый дивизион
20.07
Армавир
Нефтехимик
02
Футбол. Премьер-лига
20.07
Ростов
Спартак
22
Футбол. Премьер-лига
21.07
Урал
Ахмат
30
Футбол. Премьер-лига
21.07
Локомотив
Тамбов
21
Футбол. Премьер-лига
21.07
Динамо
Рубин
01
Футбол. Премьер-лига
21.07
Сочи
Зенит
02
Все события
Фоторепортажи
15Звезды спорта в старости. Дедушка Месси, бабушка Медведева и пожилой Макгрегор
19Капризов на поле, радостный Влашич и серьезный Акинфеев. Фото с матча ЦСКА — «Оренбург»
09:07 (мск), источник: Vesti.kz

Жанибек Алимханулы сразится с канадцем с 27 победами в андеркарте чемпиона мира

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (6−0, 2 КО), выступающий в среднем весе, свой следующий бой проведет 17 августа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: AP 2019

Событие пройдет в рамках вечера бокса на арене Banc of California Stadium в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Соперником казахстанца станет 32-летний канадец Стюарт МакЛеллан (27−3−3, 11 КО). Поединок рассчитан на десять раундов.

Главным событием шоу станет бой чемпиона мира по версии WBO во втором легчайшем весе мексиканца Эмануэля Наваррете (27−1, 23 КО) против американца Франсиско Де Вака (20−0, 6 КО).

Во время загрузки произошла ошибка.

Свой последний бой Алимханулы провел 12 апреля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), победив единогласным решением судей мексиканца Кристиана Оливаса (16−5, 13 КО). Таким образом, казахстанец завоевал вакантный региональный титул WBC Continental Americas и второстепенный пояс WBO Global, который разыгрывался впервые.

"Канело" выбрал дату нового боя после отказа от трилогии с Головкиным в сентябре
Голевое пиршество. Во втором туре РПЛ команды забили 26 мячей
«Реал» дал согласие на переход полузащитника в «Атлетико»
Не Дзюбой единым: как «Зенит» показал класс новичку РПЛ
«Зидан — позорник»: Бэйл спровоцировал скандал в «Реале»
Роналду высмеяли за «наставления» тренеру после замены
Дзюба готов выходить на поле в любом состоянии ради команды
Молодой игрок «Ливерпуля» получил травму после грубого фола
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь