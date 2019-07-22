The Ring разоблачил «Канело» и высказался о следующем сопернике Головкина на сентябрь

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Команда «Канело» отложила возвращение на конец года, аргументировав этот шаг желанием найти «наилучшего соперника и максимизировать раскрутку события». При этом мексиканец вел переговоры на 14 сентября с чемпионом WBO в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым (33−3−1, 28 KO), однако стороны не сошлись по деньгам. В итоге Ковалев решил драться 24 августа в России с обязательным претендентом британцем Энтони Ярдом.

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— «Канело» перенес дату боя своего в сентябре, чтобы приспособиться к Ковалеву?

— Похоже на то. Также это и нежелание иметь дело с Головкиным.

Кроме того, Фишер высказался о потенциальном поединке Головкина с другим мексиканцем Хайме Мунгией (33−0, 26 КО), чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе, которого называют наиболее вероятным соперником казахстанца на осень.