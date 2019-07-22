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12:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Не станет проблемой для 37-летнего GGG». Forbes на примере других трилогий увидел шанс для Головкина и «Канело»

Журналист Forbes Брайан Мазик поделился мнением по поводу трилогии между казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО).

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Боксеры встречались дважды в Лас-Вегасе. Их первый бой в сентябре 2017 года завершился ничьей, а второй — победой Альвареса раздельным решением судей. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился всех титулов.

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Ожидалось, что соперники вновь встретятся 14 сентября этого года. Однако «Канело» отложил возвращение на конец года, дав понять, что не хочет в третий раз драться с Головкиным.

«Давайте не будем забывать, что третий бой GGG и “Канело” все еще может пройти в 168 или 175 фунтах. Возвращение Головкина в июне в поединке против Стива Роллса состоялось в рамках 164 фунтов. Сделать вес 168 или даже 175 фунтов, вероятно, не станет проблемой для 37-летнего бывшего чемпиона. На протяжении всей истории, последние бой в некоторых трилогиях и запоминающихся сериях, таких как Шугар Рэй Леонард против Томаса Хирна, Мэнни Паккьяо против Хуана Мануэля Маркеса и других, проводились в более высоких весовых категориях. Если GGG и “Канело” сразятся в 168 фунтов в 2020 году, бой будет таким же большим, как и в 160. Их переход в новый вес поспособствует росту потенциальных звезд дивизиона», — написал автор.

Ранее стало известно, что переговоры Головкина и «Канело» о третьем бое зашли в тупик. Причина разногласий в том, что GGG отказывается возвращаться в Лас-Вегас. «Канело» же не хочет давать казахстанцу очередную возможность хорошо заработать на их противостоянии.

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