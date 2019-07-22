«Не станет проблемой для 37-летнего GGG». Forbes на примере других трилогий увидел шанс для Головкина и «Канело»

«Давайте не будем забывать, что третий бой GGG и “Канело” все еще может пройти в 168 или 175 фунтах. Возвращение Головкина в июне в поединке против Стива Роллса состоялось в рамках 164 фунтов. Сделать вес 168 или даже 175 фунтов, вероятно, не станет проблемой для 37-летнего бывшего чемпиона. На протяжении всей истории, последние бой в некоторых трилогиях и запоминающихся сериях, таких как Шугар Рэй Леонард против Томаса Хирна, Мэнни Паккьяо против Хуана Мануэля Маркеса и других, проводились в более высоких весовых категориях. Если GGG и “Канело” сразятся в 168 фунтов в 2020 году, бой будет таким же большим, как и в 160. Их переход в новый вес поспособствует росту потенциальных звезд дивизиона», — написал автор.