«Канело» выбрал дату нового боя после отказа от трилогии с Головкиным в сентябре

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По его словам, Альварес планировал провести бой 14 сентября, но вариант отпал после того, как команде мексиканца не удалось достичь соглашения с чемпионом WBO в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым (33−3−1, 28 KO). В итоге Ковалев 24 августа в России подерется с обязательным претендентом британцем Энтони Ярдом.

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Рейносо признался, что ему неизвестно точно, что послужило причиной срыва переговоров с Ковалевым, но отметил, что промоутеры мексиканца из Golden Boy уже усердно работают над сделкой с элитным соперником для «Канело» на декабрь.

При этом тренер опроверг слухи и спекуляции о том, что возвращение Альвареса было отложено в связи с возможной травмой боксера. Ранее сообщалось, что мексиканца проблемы с коленом.

«Сауль в отличном состоянии, — говорит Рейносо. — Поскольку он не будет драться в сентябре, нам пришлось перенастроить наш тренировочный лагерь, но он вернется в декабре лучше, чем когда-либо».

Ходили слухи о том, что «Канело» вступил в разногласия с DAZN, с которым у него подписан шестилетний контракт. По сообщениям, стриминговый сервис оказывал давление на мексиканца, одобрив только двух кандидатов — Ковалева и Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО). Альварес отказался драться с казахстанцем в третий раз. А когда переговоры с Ковалевым развалились, мексиканец отложил возвращение на конец года.

Свой последний бой Альварес провел в мае, когда победил Дэниэла Джейкобса. Тем самым мексиканец защитил титулы WBC, WBA (Super) и прибавил к ним пояс IBF, принадлежавший американцу.