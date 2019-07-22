«Рисковать не хотим». Менеджер Елеусинова рассказал о возможной отмене боя против мексиканца с 27 победами

— Данияр сильно простыл. Ждем еще пару дней: еще не знаем, сможет он выступить или нет. Скорее всего, нет. Рисковать не хотим. Мы уже обсуждаем дату его следующего поединка, — рассказал Алиев.

— Ранее обсуждали, что поединок будет титульным, но ни о каком поясе не объявили. Будет ли разыгран титул? И если бой не состоится, то какие даты рассматриваются для следующего поединка?

— Да, титул не объявили, потому что так и не договорились о нем. Скорее всего, он будет в следующем бою. Это конец августа в Мексике — официальная дата Matchroom. Там выступит хорват Филип Хргович (8−0, 6 КО) — бывший боксер клуба «Астана Арланс». И есть еще дата в сентябре.

— В сентябре — США или Великобритания?

— Это США — если не ошибаюсь, Лас-Вегас. Эта дата не объявлена официально, но есть концепт.

— Зия, чуть ранее у Данияра были небольшие затруднения с обновлением визы из-за безответственного отношения сотрудника турфирмы. Чем завершилась история?

— Данияру не нужно было получить визу — она у него пятилетняя. Каждый год ее в Казахстане нужно обновлять, сдавая определенную петицию. Вопрос в том, что он так и не вылетел: Данияр взял билеты и все было готово к тому, чтобы он отправился в путь, но в день вылета у него была высокая температура. Он не рискнул лететь. Поэтому даже если он поправится и вылетит, то сами представляете, какой это риск. Он вес гонял, еще перелет. Джетлаг будет сумасшедший.

— В прошлой беседе вы рассказали, что он должен был 15 июля сходить в посольство.

— Да, в итоге паспорт он забрал 17 или 18 июля, а вылететь должен был 20-го. С вечера у него поднялась температура, и он не вылетел. Сейчас он проходит полное обследование.