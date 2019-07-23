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08:54 (мск), источник: ТАСС

Уникальный праздник. Международный день бокса прошел на Красной площади в Москве

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Международный день бокса, официально признанный в этом году Международной ассоциацией бокса (AIBA), проходил в Москве с 20 по 22 июля. Мероприятие включило в себя открытую тренировку с именитыми спортсменами, боксерское шоу и большой концерт.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу основным местом праздника стала главная площадь столицы. С утра жители и гости Москвы могли принять участие в различных мастер-классах, пообщаться с легендарными боксерами, а также посмотреть выступление звезд эстрады.

Кульминацией дня стала массовая тренировка под руководством олимпийских чемпионов Олега Саитова, Алексея Тищенко, Рахима Чахкиева, Егора Мехонцева и призера Олимпийских игр Софьи Очигавы. Правильную подводку к тренировке обеспечивали бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев, бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю и олимпийский чемпион Евгений Тищенко.

В мероприятии, которое должно войти в Книгу рекордов Гиннесса, приняли участие 4273 человека. Предыдущий рекорд был установлен на Международном дне бокса, который прошел в Москве в 2017 году. Тогда участвовали 3047 человек. Судьи Книги рекордов Гиннесса примут решение об утверждении достижения позднее.

Слева направо: Эзикьель Мадерна (Аргентина) и Федор Чудинов (Россия) в поединке за титул WBA Continental во втором среднем весе на Красной площади. | Источник: РИА "Новости"

Единство бокса

В понедельник гостей Красной площади ждал боксерский вечер, в рамках которого прошли несколько поединков. Возглавил турнир бой между обладателем чемпионского титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA) International Федором Чудиновым и аргентинцем Эзекьелем Мадерной. Чудинов одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.

Также в рамках вечера прошло вручение премии «Звезда бокса». Ее лауреатами стали бывший чемпион мира Мурат Гассиев, обладатель чемпионского титула по версии Международной боксерской организации (IBF) в полутяжелом весе Артур Бетербиев и чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.

«Хочу всех поздравить с Международным днем бокса. Это молодой праздник. Зная, что здесь находятся люди разного поколения и разных национальностей, могу с уверенностью сказать, что бокс объединяет», — заявил председатель высшего наблюдательного совета Федерации бокса России Алексей Рубежной.

Бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс — младший назвал праздник уникальным. «Я очень рад быть участником такого большого события, — сказал именитый боксер. — Очень важно проводить подобное для развития вида спорта. Международный день бокса — уникальное мероприятие».

Праздник завершился концертом звезд эстрады и салютом.

Тысячи спортсменов пришли на Красную площадь в международный день бокса
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