Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Линколн
Футбол. Еврокубки
18:45
ХБ Торсхавн
Линфилд
Футбол. Еврокубки
18:55
Шкендия
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
20:00
Виктория Пл
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
20:30
Сабуртало
Динамо З
Футбол. Еврокубки
21:00
ПСВ
Базель
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
21:00
Санта-Колома
Астана
Футбол. Еврокубки
21:15
Сутьеска
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
21:30
Тре Пенне
Судува
Все события
Фоторепортажи
8Мирзов перешел в «Спартак». Это его любимый клуб
10Как чемпионы UFC будут выглядеть в старости
09:46 (мск), источник: Vesti.kz

Небитый казахстанец c 8 нокаутами получил бой в андеркарте Ковалева за титул WBO в России

Казахстанский боксер среднего веса Мейирим Нурсултанов (11−0, 8 КО) свой следующий бой проведет 24 августа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

25-летний Нурсултанов выступит в рамках вечера бокса в Челябинске (Россия), главным событием которого станет бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе между его обладателем россиянином Сергеем Ковалевым (33−3−1, 28 КО) и британским претендентом Энтони Ярдом (18−0, 17 КО).

Читайте также
Три боксера из Казахстана могут выступить в андеркарте боя Ковалева за титул WBO в России

Соперник казахстанца определится позднее. Поединок рассчитан на десять раундов и станет для Нурсултанова первым в подобном формате.

Ранее также сообщалось, что в рамках этого же вечера бокса может выступить еще один казахстанец Мадияр Ашкеев (12−0, 6 КО). Последний трижды дрался в андеркарте Ковалева.

Добавим, что свой последний бой Нурсултанов провел в марте в Голливуде (штат Калифорния, США), победив единогласным решением судей Луиса Эрнандеса (16−8, 9 КО) из Пуэрто-Рико.

Дела Ковалева, как и Нурсултанова с Ашкеевым, ведет известный американский менеджер Эгис Климас и промоутерская компания Main Events.

Назван преемник Нурмагомедова
«Ювентус» попытается приобрести Неймара у ПСЖ
«Барселона» предложит Месси контракт до 2023 года. Ему будет 36
Тренер «Ювентуса» настаивает на приобретении игрока «Тоттенхэма»
Чемпион мира стал игроком «Бетиса»
Сошло с рук? С Роналду сняли обвинения в изнасиловании
Мозгов не сыграет за сборную России по баскетболу на Кубке мира
СМИ: Всемирная серия бокса прекратит свое существование
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь