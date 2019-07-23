Небитый казахстанец c 8 нокаутами получил бой в андеркарте Ковалева за титул WBO в России

25-летний Нурсултанов выступит в рамках вечера бокса в Челябинске (Россия), главным событием которого станет бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе между его обладателем россиянином Сергеем Ковалевым (33−3−1, 28 КО) и британским претендентом Энтони Ярдом (18−0, 17 КО).

Читайте также Три боксера из Казахстана могут выступить в андеркарте боя Ковалева за титул WBO в России

Соперник казахстанца определится позднее. Поединок рассчитан на десять раундов и станет для Нурсултанова первым в подобном формате.

Ранее также сообщалось, что в рамках этого же вечера бокса может выступить еще один казахстанец Мадияр Ашкеев (12−0, 6 КО). Последний трижды дрался в андеркарте Ковалева.

Добавим, что свой последний бой Нурсултанов провел в марте в Голливуде (штат Калифорния, США), победив единогласным решением судей Луиса Эрнандеса (16−8, 9 КО) из Пуэрто-Рико.