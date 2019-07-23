«Становится быстрее, сильнее, больше». Промоутер Елеусинова посоветовал проверить Пакьяо на допинг

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Глава Matchroom Boxing отметил, что в профессиональном боксе система проверки на употребление запрещенных препаратов несовершенна. В частности, в чемпионских поединках нет установленной, четкой и одинаковой системы допинг-контроля во время тренировочного лагеря, в преддверии и после боя.

В минувшие выходные 40-летний Пакьяо побил американца Кита Турмана (29−1, 22 КО), отобрав титул WBA Super. При этом бойцы договорились не проходить полноценную проверку специалистами VADA.

«Достижения Пакьяо — уникальные. Я не буду спорить, — сказал Хирн. — С возрастом этот парень становится еще быстрее, сильнее, больше. Это ведь все благодаря упорным тренировкам, согласны? Но разве мы можем обвинять его в использовании допинга? Нет, точно нет. Он никогда прежде не попадался, не проваливал допинг-тесты. Но люди годами говорят о том, что он жульничает. Так почему бы Пакьяо не закрыть все эти слухи, подписавшись на программу от VADA? Почему бы не пройти полноценный 14-недельный цикл проверок? Это ведь простой и логичный способ разрешить все споры».

В команде Пакьяо годами объясняли нелюбовь филиппинца к допинг-тестам тем, что боец якобы боится игл. На что в свое время экс-оппонент Пакьяо Оскар Де Ла Хойя как-то заметил: «Странно, что боец, тело которого покрыто татуировками, настолько сильно боится игл, не находите?».

При этом в команде Пакьяо утверждают, что специалисты VADA тестировали его и Турмана во время тренировочного лагеря, а также взяли пробы после боя.

«Нет, я не говорю, что он жульничает. Но болельщики так считают. Я же надеюсь, что это только слухи. Что он реально феномен, талантище и что это у него от природы. Но чтобы закрыть все споры, ему стоило бы пройти весь цикл проверок. Да, он никогда не попадался на допинге. Но да, он никогда и не проходил полноценную проверку. А ее должны проходить все бойцы в преддверии чемпионских поединков. Я не говорю только о Пакьяо. Я говорю о том, что правила должны быть одинаковыми для всех. Иначе какой смысл во всем этом?» — отметил Хирн.