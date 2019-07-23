Мэйуэзер поможет китайцам

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Китайская федерация бокса объявила о достижении договоренности с 42-летним ветераном в национальной социальной сети WeChat. Мэйуэзер поможет команде подготовиться к выступлениям на летней Олимпиаде в Токио, которая пройдет в 2020 году.

31 декабря американец принял участие в выставочном поединке на турнире Rizin 14 в Японии. Тогда Мэйуэзер победил японского бойца Тенсина Насукаву по правилам бокса. Выступление принесло американскому боксеру девять миллионов долларов.

В 2017 году Мэйуэзер одержал верх в бою с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором. Эта победа стала 50-й в карьере Мэйуэзера. Американец ни разу не уступал на профессиональном ринге.