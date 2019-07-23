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13:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Мэйуэзер поможет китайцам

Американский боксер Флойд Мэйуэзер согласился на роль специального советника в олимпийской сборной Китая по боксу. Об этом сообщает BBC News.

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Китайская федерация бокса объявила о достижении договоренности с 42-летним ветераном в национальной социальной сети WeChat. Мэйуэзер поможет команде подготовиться к выступлениям на летней Олимпиаде в Токио, которая пройдет в 2020 году.

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31 декабря американец принял участие в выставочном поединке на турнире Rizin 14 в Японии. Тогда Мэйуэзер победил японского бойца Тенсина Насукаву по правилам бокса. Выступление принесло американскому боксеру девять миллионов долларов.

В 2017 году Мэйуэзер одержал верх в бою с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором. Эта победа стала 50-й в карьере Мэйуэзера. Американец ни разу не уступал на профессиональном ринге.

На Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году сборная Китая по боксу завоевала четыре медали. Наибольшего успеха добились китайские спортсменки: на их счету две бронзы и одно серебро. Среди мужчин единственную медаль получил Ху Цзяньгуань: он стал бронзовым призером в категории до 52 килограммов.

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