«Есть сходство с Мейвезером». Эксперт высказался о сопернике непобежденного казахстанца

«Это самый серьезный противник в карьере Джукембаева. Васкес имеет колоссальный опыт. Он дрался с сильнейшими боксерами и становился чемпионом мира. По большому счету, почти все его проигранные бои были близкими. Это очень техничный и умный боксер. Он четко выстраивает план на весь поединок и четко следует ему. Он не является нокаутером, но прекрасно действует в защите. У него есть определенные схожие элементы с Флойдом Мейвезером. Для Джукембаева — это новый уровень. Если ему удастся победить убедительно, то это поможет развитию его карьеры», — отметил Поулин.