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13:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Есть сходство с Мейвезером». Эксперт высказался о сопернике непобежденного казахстанца

Канадский эксперт в области профессионального бокса Лорент Поулин в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о бое казахстанского боксера первого полусреднего веса Батыра Джукембаева (16−0, 13 КО) с экс-чемпионом мира мексиканцем Мигелем Васкесом (41−8, 15 КО).

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Их десятираундовый поединок состоится 26 сентября в канадском Монреале.

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«Это самый серьезный противник в карьере Джукембаева. Васкес имеет колоссальный опыт. Он дрался с сильнейшими боксерами и становился чемпионом мира. По большому счету, почти все его проигранные бои были близкими. Это очень техничный и умный боксер. Он четко выстраивает план на весь поединок и четко следует ему. Он не является нокаутером, но прекрасно действует в защите. У него есть определенные схожие элементы с Флойдом Мейвезером. Для Джукембаева — это новый уровень. Если ему удастся победить убедительно, то это поможет развитию его карьеры», — отметил Поулин.

Отметим, что Васкес с 2010 по 2014 год владел титулом чемпиона мира IBF в легком весе. Что касается Джукембаева, он в своем последнем бою, который прошел 18 мая также в Монреале, нокаутировал в первом раунде мексиканца Луиса Хесуса Видалеса (13−6, 6 КО).

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