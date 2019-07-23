Аналитик ESPN оценил возвращение Ислама и его шансы дойти до боя за титул чемпиона мира

5 июля в Алматы 34-летний Ислам досрочно победил доминиканца Хулио де Хесуса (28−2, 27 КО) и завоевал вакантный пояс WBO International в среднем весе. Видео нокаута доступно здесь. После этой победы казахстанец вошел в ТОП-10 рейтинга организации, чемпионским титулом которой владеет американец Деметриус Андраде (28−0, 17 КО).
«У нас появился новый игрок в среднем весе. Ислам вернулся и сделал это максимально эффектно. За один бой он вошел в ТОП-10 рейтинга WBО. Это говорит о том, что он на хорошем счету в этой организации. Данное обстоятельство является большим плюсом. Я думаю, что через пару боев Ислам может рассчитывать на поединок за пояс чемпиона мира. Это вполне вероятно. Здесь больше интересна готовность самого боксера. У него был очень солидный перерыв, а победа за 10 секунд не показала степень его физических кондиций. Сможет ли он держать высокий темп и показывать качественный бокс в поединках с “Канело” или Андраде?», — поделился Барбоза.
Напомним, Ислам дебютировал в среднем дивизионе после длительного перерыва — последний раз он выходил на ринг в сентябре 2017 года. До этого он выступал в первом среднем дивизионе.