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15:16 (мск), источник: Vesti.kz

Сондерс после вызова Головкину в Казахстане получил предложение на 30 миллионов

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс (28−0, 13 КО) получил предложение на 30 миллионов долларов. Об этом сообщает WorldBoxingNews.

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Источник: Reuters

Источник, близкий к ситуации, не уточнил, кто именно сделал такое предложение, но считает, что из-за этого Сондерс может задуматься о расставании со своим давним промоутером Фрэнком Уорреном. Если британец согласится, то откроет путь к большим боям. Не исключается, что официальное заявление будет сделано на следующей неделе.

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В начале июля Сондерс побывал в Казахстане. Во время вечера бокса в Нур-Султане британец вышел на ринг и бросил вызов экс-чемпиону мира в среднем весе Геннадию Головкину (39−1−1, 35 КО), предложив ему устроить бой на «Барыс-Арене».

В своем последнем поединке Сондерс 18 мая единогласным решением судей победил Шефата Исуфи (27−4−2, 34 КО) из Германии и завоевал вакантный титул WBO во втором среднем весе. Ранее он владел титулом этой организации в среднем весе и несколько раз вел переговоры с Головкиным о бое за абсолютного чемпиона, но стороны в итоге таки не договорились.

Следующий поединок Сондерса запланирован на сентябрь в Лондоне. Британец впервые будет защищать свой титул.

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