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16:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» Альвареса «нокаутировали» в день рождения

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC (Franchise), WBA (Super) и IBF мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−2−1,35 КО) устроил праздник в честь дня рождения, сообщает Laurag.tv.

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9
фотографий
9
фотографий

18 июля Альваресу исполнилось 29 лет. День рождения он отметил в кругу самых близких — это его мать, девушка Фернанда Гомес, которая в 2017 году родила ему дочку, и другие родственники. Среди гостей также оказался самый младший ребенок Альвареса — сын Адиэль, который родился в сентябре 2018 года.

«Нокаутировала его поцелуем», — пошутила Гомес, загрузив видео с Альваресом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что Альварес начал встречаться с Гомес во второй половине 2016 года, но расстался в мае 2017-го. Затем он закрутил недолгий роман с венесуэльской моделью Шеннон де Лимой.

В декабре 2017 года Гомес родила в США дочку, которую Альварес признал лишь в июле 2018-го. Затем пара воссоединилась — именно Гомес поддерживала боксера во втором бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО) и с ней же он отмечал победу в одном из ночных клубов Лас-Вегаса.

Несмотря на наличие двух официальных детей, Альварес никогда не был в законном браке. Среди его экс-девушек есть бывшая «Мисс Мексики», модели и актрисы.

Ранее Альварес объявил, что не выступит в сентябре, а следующий бой проведет в декабре. Также мексиканец определился с новой датой для трилогии с Головкиным.

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