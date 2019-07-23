«Канело» Альвареса «нокаутировали» в день рождения
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC (Franchise), WBA (Super) и IBF мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−2−1,35 КО) устроил праздник в честь дня рождения, сообщает Laurag.tv.
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC (Franchise), WBA (Super) и IBF мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−2−1,35 КО) устроил праздник в честь дня рождения, сообщает Laurag.tv.
18 июля Альваресу исполнилось 29 лет. День рождения он отметил в кругу самых близких — это его мать, девушка Фернанда Гомес, которая в 2017 году родила ему дочку, и другие родственники. Среди гостей также оказался самый младший ребенок Альвареса — сын Адиэль, который родился в сентябре 2018 года.
«Нокаутировала его поцелуем», — пошутила Гомес, загрузив видео с Альваресом.
Отметим, что Альварес начал встречаться с Гомес во второй половине 2016 года, но расстался в мае 2017-го. Затем он закрутил недолгий роман с венесуэльской моделью Шеннон де Лимой.
В декабре 2017 года Гомес родила в США дочку, которую Альварес признал лишь в июле 2018-го. Затем пара воссоединилась — именно Гомес поддерживала боксера во втором бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО) и с ней же он отмечал победу в одном из ночных клубов
Несмотря на наличие двух официальных детей, Альварес никогда не был в законном браке. Среди его
Ранее Альварес объявил, что не выступит в сентябре, а следующий бой проведет в декабре. Также мексиканец определился с новой датой для трилогии с Головкиным.