Менеджер сообщил об отмене июльского боя Елеусинова в США и озвучил планы по следующему поединку

Ранее стало известно, что 28-летний полусредневес заболел, из-за чего вынужденно отказался от вылета из Казахстана в США. Соперником на вечер бокса в Арлингтоне (штат Техас, США) планировался 26-летний мексиканец Оскар Кортес (27−4, 14 КО).
— Следующий бой может пройти в Мексике или Лас-Вегасе. В Вегасе, наверное, вечер будет серьезнее?
— Да, в Вегасе будет хорошее шоу. Сейчас идут переговоры с промоутером.
— А с позиции менеджера — какой вечер был бы предпочтительнее?
— Конечно, это Лас-Вегас. Я знаю некоторые детали шоу. Это Вегас, и это будет большое и отличное шоу.
— Бой будет за региональный пояс?
— Думаю, что да. У нас будет время, чтобы договориться. Мы сейчас этим занимаемся.
Для 28-летнего Елеусинова предстоящий бой должен был стать пятым в США. Также он дважды выступал в Великобритании и один раз — в Монако. В своем последнем бою казахстанец 25 мая решением победил чилийца Луиса Норамбуэну (3−2−1).
Отметим, что в главном событии вечера бокса в Арлингтоне чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO американец Морис Хукер (26−0−3. 17 KO) встретится c соотечественником Хосе Рамиресом (24−0, 16 КО), который владеет поясом WBC.