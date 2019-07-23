Менеджер сообщил об отмене июльского боя Елеусинова в США и озвучил планы по следующему поединку

Ранее стало известно, что 28-летний полусредневес заболел, из-за чего вынужденно отказался от вылета из Казахстана в США. Соперником на вечер бокса в Арлингтоне (штат Техас, США) планировался 26-летний мексиканец Оскар Кортес (27−4, 14 КО).

— Зия, бой отменили?

— Да.

— Следующий бой может пройти в Мексике или Лас-Вегасе. В Вегасе, наверное, вечер будет серьезнее?

— Да, в Вегасе будет хорошее шоу. Сейчас идут переговоры с промоутером.

— А с позиции менеджера — какой вечер был бы предпочтительнее?

— Конечно, это Лас-Вегас. Я знаю некоторые детали шоу. Это Вегас, и это будет большое и отличное шоу.

— Бой будет за региональный пояс?

— Думаю, что да. У нас будет время, чтобы договориться. Мы сейчас этим занимаемся.

Для 28-летнего Елеусинова предстоящий бой должен был стать пятым в США. Также он дважды выступал в Великобритании и один раз — в Монако. В своем последнем бою казахстанец 25 мая решением победил чилийца Луиса Норамбуэну (3−2−1).