Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:45
ХБ Торсхавн
Линфилд
Футбол. Еврокубки
18:55
Шкендия
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Арарат-Армения
Линколн
10
Футбол. Еврокубки
20:00
Виктория Пл
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
20:30
Сабуртало
Динамо З
Футбол. Еврокубки
21:00
ПСВ
Базель
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
21:00
Санта-Колома
Астана
Футбол. Еврокубки
21:15
Сутьеска
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
21:30
Тре Пенне
Судува
Все события
Фоторепортажи
13Два гола за три минуты: как «Локомотив» обыграл «Тамбов»
13Как живет Криштиану Роналду в Турине
18:40 (мск), источник: Vesti.kz

Менеджер сообщил об отмене июльского боя Елеусинова в США и озвучил планы по следующему поединку

Менеджер олимпийского чемпиона из Казахстана Данияра Елеусинова (7−0, 3 КО) Зия Алиев подтвердил корреспонденту Vesti.kz отмену поединка на 27 июля и рассказал о статусе следующего боя.

Наверх

Ранее стало известно, что 28-летний полусредневес заболел, из-за чего вынужденно отказался от вылета из Казахстана в США. Соперником на вечер бокса в Арлингтоне (штат Техас, США) планировался 26-летний мексиканец Оскар Кортес (27−4, 14 КО).

— Зия, бой отменили?

— Да.

— Следующий бой может пройти в Мексике или Лас-Вегасе. В Вегасе, наверное, вечер будет серьезнее?

— Да, в Вегасе будет хорошее шоу. Сейчас идут переговоры с промоутером.

— А с позиции менеджера — какой вечер был бы предпочтительнее?

— Конечно, это Лас-Вегас. Я знаю некоторые детали шоу. Это Вегас, и это будет большое и отличное шоу.

— Бой будет за региональный пояс?

— Думаю, что да. У нас будет время, чтобы договориться. Мы сейчас этим занимаемся.

Для 28-летнего Елеусинова предстоящий бой должен был стать пятым в США. Также он дважды выступал в Великобритании и один раз — в Монако. В своем последнем бою казахстанец 25 мая решением победил чилийца Луиса Норамбуэну (3−2−1).

Отметим, что в главном событии вечера бокса в Арлингтоне чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO американец Морис Хукер (26−0−3. 17 KO) встретится c соотечественником Хосе Рамиресом (24−0, 16 КО), который владеет поясом WBC.

Сербский защитник с опытом игры в группе Лиги Европы нашел четвертой клуб в Казахстане
«Ювентус» попытается приобрести Неймара у ПСЖ
«Барселона» предложит Месси контракт до 2023 года. Ему будет 36
Тренер «Ювентуса» настаивает на приобретении игрока «Тоттенхэма»
Перестройка без конца: почему «Спартак» не ждет ничего хорошего
Сошло с рук? С Роналду сняли обвинения в изнасиловании
Абдулманап Нурмагомедов: Хабиб будет драться с сильнейшими
Кононов: «Спартаку» нельзя недооценивать швейцарский ФК «Тун»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь