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18:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Жара в Филадельфии. В самом русскоязычном весе будет мега-бой

Александр Гвоздик и Артур Бетербиев разыграют два мировых титула — это круто вне зависимости от российско-украинской темы.

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Что делает настроение любому любителю бокса? Момент, когда анонсируют супер-бой. И сейчас именно такой момент. На прошлой неделе Александр Гвоздик и Артур Бетербиев подписали контракт на поединок за два мировых титула. Он пройдет 18 октября в Филадельфии. Это будет первый объединительный бой в полутяжелом весе с 2014 года, когда Сергей Ковалев жестоко избил Бернарда Хопкинса.

Вовремя уйти

Боксеры, если они не Флойд Мейвезер, — люди абсолютно несвободные. Их карьера почти целиком зависит от промоутеров. Даже если ты очень силен и готов побеждать лучших, тебе просто может не выпасть такой шанс. Артур Бетербиев — классический пример боксера, чья профи-карьера оказалась под угрозой из-за промоутеров.

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В любителях Артур был крайне хорош, брал золото чемпионата мира, а на Олимпиаде-2012 проиграл в близком бою только Александру Усику. По профессионалам сначала тоже все шло отлично, он срубал всех подряд, но к концу 2016 года стало окончательно ясно, что промоутер Ивон Мишель не намерен давать Артуру титульные бои. Он делал ставку на Адониса Стивенсона, а россиянину давал абсолютно «левых» оппонентов — и тех раз в год.

Бетербиеву ничего не осталось, как судиться с Мишелем и уходить от него. Еще целый год он не дрался, но в ноябре 2017 года провел титульный поединок — с Энрико Келлингом. Организатором выступила компания Top Rank. Именно она и стала новым промоутером Артура, и дела его сразу пошли вверх: две победы за последний год и теперь вот — супер-бой с Гвоздиком. Возможно, уйти от Мишеля следовало года на два раньше, все-таки Бетербиеву уже 34, но лучше поздно, чем никогда.

Полутяжелый вес — один из самых конкурентных сейчас во всем боксе и, пожалуй, самый интересный для русскоязычной публики.

Все четыре чемпиона там — свои ребята. Помимо Гвоздика и Бетербиева есть еще Дмитрий Бивол и Сергей Ковалев. Им бы логично было тоже устроить бой, но у Сергея сейчас другие планы (Ярд и Канело), а Дмитрий пока своего будущего не знает. Ждет решения от DAZN.

Агрессия против интеллекта

Как сказал Рой Джонс, бой Бетербиева и Гвоздика — это встреча двух боксеров высочайшего класса, в которой невозможно предсказать победителя. Он абсолютно прав, но высочайший класс — это почти единственное, в чем Артур и Александр похожи. Отличий у них хоть отбавляй.

Бетербиев — это чистая агрессия, напор. Он бросается на соперников и ломает их при помощи нокаутирующего удара. Сравниться с Артуром по тяжести кулаков в этом весе может только Сергей Ковалев. Но проблема в том, что Бетербиев пока не дрался не то, что с топами, а даже с околотопами дивизиона. Соперника слабее Энрико Келлинга для титульного боя надо еще поискать.

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Артур пока не встречал серьезного сопротивления, и его относительно примитивного стиля хватало для досрочных побед. Он обычно выцеливает одиночные удары, что может не сработать с интеллектуальным и умным боксером. Гвоздик — как раз такой. Он заставляет соперников промахиваться, ловит на встречных ударах, много двигается. При этом мощи там тоже предостаточно. Адонис Стивенсон, впавший в кому после боя с украинцем, подтвердил бы.

Все в порядке у Гвоздика и с характером. Бой с Адонисом ему пришлось переламывать, первую половину он явно проиграл. Из слабых мест — защита. Если Александр пропустил и оказался в нокдауне от Томми Карпенси, то он тем более может там оказаться от Бетербиева. Сам Артур при этом тоже оставляет в обороне достаточно брешей.

Фаворитом пока кажется именно Гвоздик.

Во-первых, из-за того, что Бетербиев пока очень слабо протестирован. У украинца соперники были лучше. Во-вторых, бои делают стили. И стиль Александра с многоударными комбинациями, финтами и движением должен отлично лечь на прямолинейный и силовой стиль Артура. Как это было в бою Усика и Гассиева. При этом у букмекеров небольшим фаворитом идет Бетербиев, что делает этот бой еще более интригующим. В ближайшие три месяца будет о чем подумать.

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