«Канело» сохранил титул чемпиона мира и начал переговоры о бое с обязательным соперником

Команды боксеров должны были встретиться на торгах сегодня, 23 июля, но попросили организацию об отсрочке до пятницы. Промоутеры Альвареса из Golden Boy ведут серьезные переговоры с Лу ДиБеллой, который представляет интересы Деревянченко. По данным ESPN, стороны близки к соглашению.
Источник Рафаэля сообщает, что бой Альварес — Деревянченко может состояться в последнем квартале 2019 года. Ранее мексиканец отменил поединок в сентябре и заявил о планах вернуться на ринг в декабре.
Изначально ожидалось, что Альварес откажется от титула IBF, так как ранее его команда проигнорировала требование организации и не вступала в переговоры со стороной Деревянченко. Если бы мексиканец отказался от титула, следующим в очереди на него был бы казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 34 КО), идущий в рейтинге сразу после украинца.