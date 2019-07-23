Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:30
Тре Пенне
Судува
05
Футбол. Еврокубки
21:15
Сутьеска
АПОЭЛ
01
Футбол. Еврокубки
21:00
ПСВ
Базель
32
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Копенгаген
02
Футбол. Еврокубки
21:00
Санта-Колома
Астана
00
Футбол. Еврокубки
20:30
Сабуртало
Динамо З
02
Футбол. Еврокубки
20:00
Виктория Пл
Олимпиакос П
00
Футбол. Еврокубки
18:55
Шкендия
Дюделанж
12
Футбол. Еврокубки
18:45
ХБ Торсхавн
Линфилд
22
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Линколн
20
Все события
Фоторепортажи
10Как чемпионы UFC будут выглядеть в старости
17Смайл и фейспалм. Эмодзи для звезд
19:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» сохранил титул чемпиона мира и начал переговоры о бое с обязательным соперником

Международная боксерская федерация (IBF) отменила промоутерские торги по бою между чемпионом мира в среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО) и обязательным претендентом на титул украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО). Об этом сообщает обозреватель ESPN Дэн Рафаэль.

Наверх

Команды боксеров должны были встретиться на торгах сегодня, 23 июля, но попросили организацию об отсрочке до пятницы. Промоутеры Альвареса из Golden Boy ведут серьезные переговоры с Лу ДиБеллой, который представляет интересы Деревянченко. По данным ESPN, стороны близки к соглашению.

Источник Рафаэля сообщает, что бой Альварес — Деревянченко может состояться в последнем квартале 2019 года. Ранее мексиканец отменил поединок в сентябре и заявил о планах вернуться на ринг в декабре.

Изначально ожидалось, что Альварес откажется от титула IBF, так как ранее его команда проигнорировала требование организации и не вступала в переговоры со стороной Деревянченко. Если бы мексиканец отказался от титула, следующим в очереди на него был бы казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 34 КО), идущий в рейтинге сразу после украинца.

"Астана" сенсационно не смогла победить чемпиона Андорры в первом матче Лиги Европы
Можно ли было спасти Максима Дадашева?
«Зенит» объявил о переходе голкипера из норвежского клуба
СМИ: «Краснодар» предложит более 10 млн за игрока «Сент-Этьенна»
Панарин не уверен, что приедет в сборную России на следующий ЧМ
Самый популярный юниор мира перешел из «Барселоны» в «ПСЖ»
Молодежной команде «Спартака» присудили техническое поражение
Стартовал второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь