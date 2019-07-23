Максим Дадашев умер. Можно ли было его спасти?

Максим Дадашев был тем человеком, о котором думали все фанаты бокса с воскресенья до вторника. Эти дни он провел в коме после тяжелого отека мозга и операции. Травмы Максим получил в бою с Субриэлем Матиасом за право стать обязательным претендентом на титул по версии IBF. К сожалению, врачи его не смогли спасти. Максима больше нет.

«Ты всегда хочешь дать шанс бойцу»

Сразу после того, как Максим попал в больницу, мировые СМИ облетело видео, где тренер россиянина Бадди Макгирт буквально просит разрешения у своего подопечного остановить бой. После этого многие обвинили опытного тренера в слабости, в том, что действовать надо было раньше и решительнее. Так ли это на самом деле?

Не совсем. Макгирт в итоге остановил бой тогда же, когда и грозился сделать это — после 11 раунда. В последние полторы минуты того раунда Максим напропускал действительно очень много ударов, в том числе и за пару секунд до гонга жесткий боковой в челюсть. За минуту до конца раунда комментаторы ESPN заговорили о том, что Бадди надо бы снять своего бойца. Он сделал это после гонга. Мог бы сделать на минуту раньше, выбросив полотенце. Но не решился, и за это винить его нельзя.

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Выбрасывать полотенце раньше середины 11-го раунда у Макгирта не было поводов. Дадашев, конечно, бой проигрывал, но он был полностью в игре, нормально двигался, отвечал на удары, пытался контратаковать. Он не был потерянным. Это был в целом односторонний, но обычный, нормальный бой. Весь, кроме второй половины 11-го раунда. Вот там уже началось реальное избиение.

Ситуацию прокомментировал Григорий Дрозд: «Тут не меньше вопросов к рефери. Он — тот человек, который видит боксеров в непосредственной близости. Но грамотный угол — тоже крайне важен в таких ситуациях, когда бой идет ожесточенный. Я видел, что Бадди умолял остановить бой, прямо выпрашивал, но он в итоге сделал это. Тренер несет ответственность за бойца, он мог выбросить полотенце раньше, но ты всегда хочешь дать шанс своему бойцу. И ты никогда не думаешь, что все может закончиться именно так. Тысячи боксеров пропускают удары, и ничего. Синяки заживают. А кто-то один пропустит — и смерть. Бокс — очень опасный вид спорта. В таких рубках и войнах рождаются чемпионы, но риски огромные. Жизнь — слишком высокая цена».

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Сколько можно

Смерть Дадашева — чудовищная новость, но еще хуже становится от того, что Максим далеко не первый, и скорее всего, не последний боксер, с кем такое случится. Эта проблема существует много лет, и пока никак с ней справиться не удается. Боксеры получают травмы мозга и умирают. В 2011 году это случилось с Романом Симаковым после боя с Сергеем Ковалевым. Иногда бойцам везет чуть больше, и они остаются живы, но прикованы к инвалидной коляске, как Магомед Абдусаламов или Джеральд Макклеллан. Это происходит каждый год по много раз, просто не обо всех случаях пишут в мировой прессе.

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Как решать эту проблему? Говорили о том, чтобы просвечивать глаза после каждого раунда с тем, чтобы не пропустить ухудшение состояния и не запоздать с остановкой боя. Но насколько этот метод надежен, неизвестно. Видимо, не очень, раз его не применяют. Что делать — вопрос к боксерским чиновникам. Один из них, Умар Кремлев, обещал докопаться до правды и поддержать семью Дадашева: