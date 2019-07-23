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21:47 (мск), источник: Vesti.kz

DAZN выдвинул «Канело» ультиматум по поводу третьего боя с Головкиным

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC (Franchise), WBA (Super) и IBF в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) получил ультиматум от стримингового сервиса DAZN.

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Источник: talksport.com

Как сообщает ведущий DAZN Крис Мэнникс, решение команды Альвареса о бое с обязательным претендентом на титул IBF украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО) будет одобрено DAZN только при одном условии. Для этого мексиканец должен гарантировать сервису третий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО).

«Вот реальность по последним переговорам “Канело” с Деревянченко. “Канело” нужно будет взять на себя обязательства по третьему бою с Головкиным, чтобы DAZN одобрил это. Сигнал для Golden Boy был очень четким», — написал Мэнникс.

Ранее стало известно, что Альварес передумал отказываться от титула IBF и начал переговоры с Деревянченко. Поединок может пройти в декабре, так как мексиканец уже объявлял, что не будет выступать в сентябре.

В случае отказа Альвареса от титула IBF первым претендентом на бой с Деревянченко был бы Головкин. Свой следующий поединок казахстанец может провести осенью.

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