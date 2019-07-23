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21:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Время покажет». Чемпион мира по боксу из Казахстана может пропустить ЧМ-2019 и Олимпиаду-2020

Чемпион мира-2017 Кайрат Ералиев в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал свое третье место на Кубке Президента и поделился настроем на ЧМ-2019 и отбор на Олимпиаду-2020.

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В полуфинале столичного турнира Ералиев в полуфинале категории до 57 килограммов уступил Рустаму Рустамову, который в итоге завоевал «золото».

— Кайрат, ждали в финале, но вы только третий. Что случилось?

— Настроение нормальное. Я думал, что бой выиграл. Но судьи подумали по-другому. Но как они решили — мы согласны. Все еще впереди.

— Впереди чемпионат мира. Наверное, планируете повторить успех двухлетней давности?

— Посмотрим, время еще есть. Будем готовиться. Если травма будет — будем лечиться.

— А сейчас все нормально со здоровьем?

— Да, все нормально.

— Если не чемпионат, то олимпийскую квалификацию ты ведь не пропустишь?

— Время покажет. Если не судьба мне участвовать в Олимпиаде в Токио, то кто-то другой поедет. Если судьба, то поеду.

— Какой-то философский подход появился после свадьбы. Спокойнее стали относиться.

— Я ведь уже участвовал в ОМ. Это ведь простое соревнование. Только к имени спортсмена добавляют олимпийский чемпион или призер ОИ. А так, это такое же соревнование, такие же соперники. Посмотрим, если буду в форме и здоров, буду участвовать в ОМ.

Добавим, что следующий ЧМ пройдет в России в сентябре этого года. Что касается олимпийской квалификации, то турниры состоятся в первой половине 2020 года.

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