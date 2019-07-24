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08:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Вдова Дадашева рассказала о величии мужа и воспитании сына

Вдова скончавшегося российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина прокомментировала его смерть. О ней она рассказала в интервью CBS Sports.

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«С большой грустью я подтверждаю кончину моего мужа Максима Дадашева. Он был очень добрым человеком, который боролся до самого конца. Я хочу поблагодарить всех, кто заботился о Максиме в его последние дни», — приводит ее слова телеканал.

Апушкина добавила, что будет воспитывать сына, чтобы он стал таким же великим человеком, как его отец. Вдова боксера также призвала уважать ее частную жизнь в тяжелый для нее момент. «Любовь моя ! Ты навсегда в моем сердце, душа разрывается от боли без тебя ! Настало самое тяжелое время в нашей семье», — написала она в Instagram-аккаунте умершего мужа.

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О смерти Дадашева стало известно 23 июля. Он умер в американской больнице. Его знакомый рассказал, что у 28-летнего боксера не выдержало сердце.

Спортсмен был госпитализирован после поражения в бою с Сабриелом Матиасом, состоявшемся 20 июля. Поединок был остановлен в 11-м раунде по инициативе тренера россиянина. Боксеру провели операцию и удалили часть черепа. Спустя некоторое время его ввели в медикаментозную кому.

Дадашев дебютировал в профессиональном боксе в 2016 году. До поединка против Матиаса он не уступал ни разу, одержав 13 побед подряд.

Боксер Максим Дадашев скончался от полученных на ринге травм
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02:57 (мск)© Ньюстюб
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