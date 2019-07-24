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09:08 (мск), источник: ТАСС

Чемпион WBA Бивол: Дадашев был настоящим воином и другом с большой буквы

ТАСС, 24 июля. Россиянин Максим Дадашев, который умер 23 июля в США в результате травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, был отличным другом в жизни и настоящим воином на ринге. Об этом на своей странице в Instagram написал российский чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.

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Поединок между Дадашевым и Матиасом прошел в ночь на 20 июля. В команде спортсмена ТАСС сообщили, что смерть произошла из-за остановки сердца.

«Макс, друг мой, ты был настоящим мужчиной, твои слова всегда подтверждались делом! Ты был настоящим воином, со всеми присущими ему качествами, ты часто сильно переживал перед своими боями, но в самый последний момент умел перебороть все страхи и устроить бой на радость публике. Да, ты не для всех был открыт, но для друзей всегда оставался отзывчивым, веселым и готовым поделиться интересными историями. Надеюсь, для тебя там есть особое место, ведь ты был другом с большой буквы, покойся с миром», — написал Бивол.

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Бой Дадашева с Матиасом проходил за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Спортсмену провели трепанацию черепа.

Дадашеву было 28 лет, он провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере спортсмен становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.

Боксер Максим Дадашев скончался от полученных на ринге травм
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02:57 (мск)© Ньюстюб
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