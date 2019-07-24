Чемпион WBA Бивол: Дадашев был настоящим воином и другом с большой буквы

«Макс, друг мой, ты был настоящим мужчиной, твои слова всегда подтверждались делом! Ты был настоящим воином, со всеми присущими ему качествами, ты часто сильно переживал перед своими боями, но в самый последний момент умел перебороть все страхи и устроить бой на радость публике. Да, ты не для всех был открыт, но для друзей всегда оставался отзывчивым, веселым и готовым поделиться интересными историями. Надеюсь, для тебя там есть особое место, ведь ты был другом с большой буквы, покойся с миром», — написал Бивол.