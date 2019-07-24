Промоутеры «Канело» подписали боксера-рекордсмена с 53 победами без поражений

Послужной список Менайотина насчитывает 53 победы (включая 18 досрочных) в 53 боях, однако он относительно мало известен в мире, поскольку никогда в жизни не выезжал из родного Таиланда, где и провел все свои поединки.

Добавим, что Менайотин побил рекорд американца Флойда Мейвезера-младшего, который ушел из бокса с пятьюдесятью победами на профессиональном ринге при отсутствии поражений.