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09:37 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутеры «Канело» подписали боксера-рекордсмена с 53 победами без поражений

Промоутерская компания Оскара Де Ла Хойи Golden Boy Promotions подписала контракт с чемпионом WBC в минимальном весе Ваненгом Менайотином, имеющим самую длинную беспроигрышную серию среди современных чемпионов.

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Послужной список Менайотина насчитывает 53 победы (включая 18 досрочных) в 53 боях, однако он относительно мало известен в мире, поскольку никогда в жизни не выезжал из родного Таиланда, где и провел все свои поединки.

Добавим, что Менайотин побил рекорд американца Флойда Мейвезера-младшего, который ушел из бокса с пятьюдесятью победами на профессиональном ринге при отсутствии поражений.

Также контракт с Golden Boy подписал 28-летний румынский супертяжеловес Михаи Нистор, больше всего известный тем, что в 2011 году одержал на чемпионате Европы досрочную победу над Энтони Джошуа.

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