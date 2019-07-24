«Есть контакт». Команда Деревянченко — о переговорах с «Канело» и бое с Головкиным за титул

Накануне Международная боксерская федерация (IBF) отменила промоутерские торги по их бою, которые должны были состояться 23 июля. Аукцион перенесли на пятницу, 26 июля. Причина — стороны близки к договоренности о поединке.

Хотя изначально команда «Канело» проигнорировала требование IBF, но угроза лишиться титула возымела эффект. Если бы мексиканец отказался от него, то за вакантный пояс Деревянченко сразился бы с ближайшим претендентом, коим является казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО).

«Наконец-то сторона “Канело” вышла на контакт. Похоже, теперь он заинтересован в том, чтобы сохранить свой титул и провести бой с Сергеем. Если мы получим реальное предложение, то сядем и обсудим варианты. Если мы не сможем достичь соглашения в срок, Сергей будет более чем счастлив подраться с Головкиным за вакантный титул после того, как “Канело” будет его лишен», — сказал Коннолли.

Согласно источникам, бой Альварес — Деревянченко может состояться в конце 2019 года. Ранее мексиканец отменил поединок в сентябре и заявил о планах вернуться на ринг в декабре.

В то же время стриминговый сервис DAZN, с которым у Альвареса подписан пятилетний контракт, выдвинул ультиматум. Мексиканца допустят к защите титула против Деревянченко только в том случае, если он гарантирует сервису третий поединок с Головкиным.