Костя Цзю высказался о виновных в гибели Дадашева
Бывший российский боксер Константин Цзю высказался о виновных в гибели Максима Дадашева. Его слова приводит Sport24.
Бывший российский боксер Константин Цзю высказался о виновных в гибели Максима Дадашева. Его слова приводит Sport24.
«Как такое произошло? Может, было обезвоживание организма или еще что. Тренер должен был почувствовать этот момент и вовремя остановить бой», — заявил Цзю.
По его мнению, команда должна следить за состоянием боксера. «Должны быть
О смерти Дадашева стало известно 23 июля. Он умер в больнице в США. Его знакомый рассказал, что у 28-летнего боксера не выдержало сердце.
Спортсмен был госпитализирован после поражения в бою с Сабриелом Матиасом, состоявшемся 20 июля. Поединок был остановлен в 11-м раунде по инициативе тренера россиянина. Впоследствии боксеру провели операцию и удалили часть черепа, его ввели в медикаментозную кому.
Дадашев дебютировал в профессиональном боксе в 2016 году. До поединка против Матиаса он не проигрывал ни разу, одержав 13 побед подряд.