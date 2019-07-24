Костя Цзю высказался о виновных в гибели Дадашева

«Как такое произошло? Может, было обезвоживание организма или еще что. Тренер должен был почувствовать этот момент и вовремя остановить бой», — заявил Цзю.

По его мнению, команда должна следить за состоянием боксера. «Должны быть какие-то предпосылки случившегося, как он вес делал, было ли обезвоживание, это все надо учитывать. (…) Мы не были знакомы с Максимом, но для меня это очень тяжелое ощущение», — отметил бывший боксер.

О смерти Дадашева стало известно 23 июля. Он умер в больнице в США. Его знакомый рассказал, что у 28-летнего боксера не выдержало сердце.

Спортсмен был госпитализирован после поражения в бою с Сабриелом Матиасом, состоявшемся 20 июля. Поединок был остановлен в 11-м раунде по инициативе тренера россиянина. Впоследствии боксеру провели операцию и удалили часть черепа, его ввели в медикаментозную кому.