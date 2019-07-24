«Задаю себе вопрос, что я мог сделать иначе?» Тренер Алимханулы — о смерти боксера из его зала

«Случившееся лишний раз показывает, каким спортом мы занимаемся. Максим в ходе тренировок делал все правильно. Не было никаких проблем, ничего такого. Сейчас я будто схожу с ума. Задаю себе вопрос, что я мог сделать иначе? Но в конце концов понимаю, что в тренировочном процессе все было в порядке. Максим выглядел нормально. Он был готов, но таков наш спорт. Здесь все решает один удар. Максим был хорошим, очень хорошим парнем. Просто мечтой для тренера. Если бы у меня были два таких подопечных, я бы отказался от работы с другими бойцами. Он был по-настоящему предан боксу. Я видел, что Максим угасает, когда он возвращался в угол после 11-го раунда. Я уже все решил. В знак уважения я попросил его отказаться от продолжения, но я уже принял решение. Я бы ни за что не разрешил ему драться дальше», — цитирует тренера ESPN.