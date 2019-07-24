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09:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Задаю себе вопрос, что я мог сделать иначе?» Тренер Алимханулы — о смерти боксера из его зала

Известный тренер Бадди МакГирт, работавший с российским боксером Максимом Дадашевым (13−1, 11 КО), прокомментировал смерть своего подопечного.

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О трагедии стало известно 23 июля. Дадашев скончался в результате травм, полученных 20 июля в бою с Сабриэлем Матиасом. После боя 28-летний боксер оказался в больнице, где ему сделали трепанацию черепа и ввели в искусственную кому. У него не выдержало сердце.

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«Случившееся лишний раз показывает, каким спортом мы занимаемся. Максим в ходе тренировок делал все правильно. Не было никаких проблем, ничего такого. Сейчас я будто схожу с ума. Задаю себе вопрос, что я мог сделать иначе? Но в конце концов понимаю, что в тренировочном процессе все было в порядке. Максим выглядел нормально. Он был готов, но таков наш спорт. Здесь все решает один удар. Максим был хорошим, очень хорошим парнем. Просто мечтой для тренера. Если бы у меня были два таких подопечных, я бы отказался от работы с другими бойцами. Он был по-настоящему предан боксу. Я видел, что Максим угасает, когда он возвращался в угол после 11-го раунда. Я уже все решил. В знак уважения я попросил его отказаться от продолжения, но я уже принял решение. Я бы ни за что не разрешил ему драться дальше», — цитирует тренера ESPN.

При этом именно МакГирт вывел Дадашева из боя перед заключительным раундом. Тренер просил российского боксера отказаться от продолжения поединка. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы спасти молодого боксера.

19 июля в Оксон-Хилле Дадашев досрочно проиграл Матиасу в бою за право стать обязательным претендентом на титул IBF в первом полусреднем весе. Угол россиянина снял его после 11-го раунда. Для Дадашева это поражение стало первым и последним в карьере.

Добавим, что МакГирт известен казахстанским любителям бокса. Он является тренером Жанибека Алимханулы (6−0, 2 КО). Два своих боя в США казахстанский боксер провел как раз под его руководством. Алимханулы выразил соболезнования по случаю смерти Дадашева.

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