Промоутер Головкина выразил соболезнования в связи со смертью российского боксера

О смерти Дадашева стало известно 23 июля. Он умер в больнице в США, у 28-летнего боксера не выдержало сердце.

Дадашев был госпитализирован после поражения в бою с Сабриелом Матиасом, состоявшемся 20 июля. Поединок был остановлен в 11-м раунде по инициативе тренера россиянина. Впоследствии боксеру провели операцию и удалили часть черепа, его ввели в медикаментозную кому.

«Покойся с миром, Максим Дадашев. Только видел его на ринге в прошлую пятницу, а сегодня пришли печальные новости. Это показывает, насколько хрупка жизнь и каким жестоким может быть спорт. Мои соболезнования его семье и команде. У Безумного Макса было львиное сердце, и он хотел продолжить бой», — написал Леффлер в твиттере.