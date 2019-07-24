Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
17:00
Краснодар-2
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Луч
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Армавир
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Балтика
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо М
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
19:00
Химки
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Ротор
Футбол. Еврокубки
19:00
Слован Бр
Фероникелли
Футбол. Первый дивизион
20:00
Чайка
СКА-Хабаровск
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Русенборг
Футбол. Еврокубки
21:00
ЧФР
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Валлетта
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
АИК
Футбол. Еврокубки
21:45
Дандолк
Карабах
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Нымме Калью
Футбол. Еврокубки
21:45
Црвена Звезда
ХИК
Все события
Фоторепортажи
17Смайл и фейспалм. Эмодзи для звезд
18«Динамо» — «Рубин»: концерт в Петровском парке, час большинства, гол в концовке
11:33 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер Головкина выразил соболезнования в связи со смертью российского боксера

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина, выразил соболезнования в связи со смертью российского боксера Максима Дадашева.

Наверх

О смерти Дадашева стало известно 23 июля. Он умер в больнице в США, у 28-летнего боксера не выдержало сердце.

Дадашев был госпитализирован после поражения в бою с Сабриелом Матиасом, состоявшемся 20 июля. Поединок был остановлен в 11-м раунде по инициативе тренера россиянина. Впоследствии боксеру провели операцию и удалили часть черепа, его ввели в медикаментозную кому.

«Покойся с миром, Максим Дадашев. Только видел его на ринге в прошлую пятницу, а сегодня пришли печальные новости. Это показывает, насколько хрупка жизнь и каким жестоким может быть спорт. Мои соболезнования его семье и команде. У Безумного Макса было львиное сердце, и он хотел продолжить бой», — написал Леффлер в твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дадашев дебютировал в профессиональном боксе в 2016 году. До поединка против Матиаса он не проигрывал ни разу, одержав 13 побед подряд.

В этом сезоне команды из маленьких стран демонстрируют впечатляющие результаты - обозреватель France Football оценил игру "Астаны" в первом матче Лиги Европы
«Реал» - «Арсенал»: шедевр Ляказетта, возвращение Бэйла
Вернувшийся из НХЛ в Россию хоккеист рассказал о помешавшей лени
«Бавария» обыграла «Милан» в Международном кубке чемпионов
Невеселый юбилей. ЧР по легкой атлетике отметит свое столетие
Костя Цзю высказался о виновных в гибели Дадашева
Панарин: В детстве за гол давали рубль, копил их среди спичек
Усик посвятил стихи умершему после боя Дадашеву
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь