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13:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Усик посвятил стихи умершему после боя Дадашеву

Украинский боксер Александр Усик в Instagram-аккаунте прокомментировал смерть россиянина Максима Дадашева.

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Боксер выразил соболезнования близким погибшего и посвятил Дадашеву стихи. «Я болен боксом, я это знаю, я болен тем, что манит и пленит, и нету дня, чтоб я не думал. Когда закончу, как дальше жить. (…) Когда я в ринге, я живу, я расцветаю как тюльпан, и если нету в жизни бокса. Я разлечусь как одуван. Бокс для меня, как смысл жизни, который Бог мне в жизни дал», — написал Усик.

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О смерти Дадашева стало известно 23 июля. Он умер в больнице. По словам его знакомого, у 28-летнего боксера не выдержало сердце.

Спортсмен был госпитализирован после поражения в бою с Сабриелом Матиасом, состоявшемся 20 июля. Поединок был остановлен в 11-м раунде по инициативе тренера россиянина. Боксеру провели операцию и удалили часть черепа. Спустя некоторое время его ввели в медикаментозную кому.

На профессиональном ринге Дадашев одержал 13 побед подряд. Поражение от Матиаса стало первым в его карьере.

Федерация бокса России проведет расследование обстоятельств смерти Максима Дадашева
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11:42 (мск)© Ньюстюб
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