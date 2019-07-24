Усик посвятил стихи умершему после боя Дадашеву

Боксер выразил соболезнования близким погибшего и посвятил Дадашеву стихи. «Я болен боксом, я это знаю, я болен тем, что манит и пленит, и нету дня, чтоб я не думал. Когда закончу, как дальше жить. (…) Когда я в ринге, я живу, я расцветаю как тюльпан, и если нету в жизни бокса. Я разлечусь как одуван. Бокс для меня, как смысл жизни, который Бог мне в жизни дал», — написал Усик.