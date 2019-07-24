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14:06 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по боксу Ковалев считает, что рефери должен был остановить бой Дадашева

ТАСС, 24 июля. Арбитр поединка российского боксера Максима Дадашева с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом Кенни Шевалье должен был досрочно прекратить бой. Такое мнение в своем аккаунте в Instagram высказал чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев.

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Поединок между Дадашевым и Матиасом прошел в ночь на 20 июля в США, в 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов, в перерыве между раундами тренер россиянина Бадди Макгирт принял решение снять своего подопечного с боя. Сразу после поединка спортсмен почувствовал себя плохо, а затем потерял сознание, Дадашева в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Спортсмену была проведена трепанация черепа, во вторник стало известно, что он скончался.

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«Я считаю, что грубейшую ошибку допустил рефери этого боя, это ведь не дворник с улицы, а человек, обученный судить боксерские поединки, — написал Ковалев. — Он должен был здраво оценить нулевые шансы на победу Дадашева уже после восьмого раунда, за это время уже было понятно, что практически все раунды Макс проиграл, и шансов на победу нокаутом даже не просматривалось. Но рефери, к сожалению, не остановил бой, чтобы сохранить здоровье и жизнь Максу, он продолжал участвовать в избиении Макса на потеху зрителям».

Дадашеву было 28 лет, он провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере Дадашев становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.

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11:42 (мск)© Ньюстюб
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