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14:27 (мск), источник: ТАСС

Украинские боксеры Ломаченко и Гвоздик выразили соболезнования в связи со смертью Дадашева

ТАСС, 24 июля. Чемпионы мира по боксу украинцы Василий Ломаченко и Александр Гвоздик принесли соболезнования родным и близким скончавшегося после боя в США россиянина Максима Дадашева. Соответствующие сообщения размещены в соцсетях спортсменов.

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В ночь на 20 июля Дадашев провел бой с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, в 11-м раунде россиянин пропустил много ударов, из-за чего тренер россиянина Бадди Макгирт принял решение снять своего подопечного с боя. Сразу после поединка самочувствие спортсмена ухудшилось, он потерял сознание, Дадашева в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Спортсмену была проведена трепанация черепа, во вторник стало известно, что он скончался.

«Большая потеря для семьи и близких, — написал обладатель поясов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе Ломаченко. — Спарринговал с Максом не один раз, у него сердце льва. Таким его я буду помнить всегда, больше не могу подобрать слов. Мои соболезнования близким».

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«Мои соболезнования близким Максима. Ты был настоящим воином до самого конца. Покойся с миром», — написал чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе Гвоздик.

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Дадашеву было 28 лет, он провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере Дадашев становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.

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