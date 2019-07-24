Тело боксера Дадашева будет транспортировано в Россию в течение 3−5 дней
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Тело российского боксера Максима Дадашева, скончавшегося во вторник, будет перевезено из США в Россию в течение
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Тело российского боксера Максима Дадашева, скончавшегося во вторник, будет перевезено из США в Россию в течение
Во вторник команда спортсмена сообщила о смерти 28-летнего Дадашева в результате полученных травм во время боя, прошедшего в США 20 июля.
«Транспортировка тела будет произведена в течение
В ночь на субботу Дадашев проводил поединок в
Дадашев провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.