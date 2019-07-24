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16:59 (мск), источник: Vesti.kz

Британский журналист назвал козыри Джукембаева в бою с экс-чемпионом мира

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (16−0, 13 КО) может нокаутировать экс-чемпиона мира мексиканца Мигеля Васкеса (41−8, 15 КО). Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал британский журналист спортивного сайта MMA Plus Бен Смит.

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«Я видел Васкеса в бою с Тейлором. Он не любит мощно атаковать. Он контролирует соперника на расстоянии. Используя свои навыки, он огорчает соперников, двигаясь и пробивая с разных углов. Именно это делало его лучшим в легком весе. Однако он бывал на канвасе, что является неприятным фактором. Сейчас он перешел в более тяжелый вес и это сказалось на его скорости. Эти два фактора станут главными козырями Джукембаева. Если казахстанец будет быстр и точен, то сможет досрочно победить Васкеса», — отметил Смит.

Поединок состоится 26 сентября в канадском Монреале.

Добавим, что в рамках вечера бокса 26 сентября также выступят еще трое казахстанских боксеров: Садриддин Ахмедов (9−0, 8 КО), Нурзат Сабиров (10−0, 9 КО) и Аман Казанкапов (0−0−1). Их соперники определятся позднее.

Бакытжан Нурпеисов

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