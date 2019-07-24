Британский журналист назвал козыри Джукембаева в бою с экс-чемпионом мира

«Я видел Васкеса в бою с Тейлором. Он не любит мощно атаковать. Он контролирует соперника на расстоянии. Используя свои навыки, он огорчает соперников, двигаясь и пробивая с разных углов. Именно это делало его лучшим в легком весе. Однако он бывал на канвасе, что является неприятным фактором. Сейчас он перешел в более тяжелый вес и это сказалось на его скорости. Эти два фактора станут главными козырями Джукембаева. Если казахстанец будет быстр и точен, то сможет досрочно победить Васкеса», — отметил Смит.