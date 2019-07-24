Кому умирать молодым: Дадашев и другие боксеры, погибшие на работе

Источник: AFP 2019

Организм профессиональных спортсменов работает на пределе возможностей и порой это приводит к печальным последствиям. В группе наибольшего риска — боксеры. Помимо нагрузок на сердце, они повергают опасности и головной мозг, пропуская удары. Россиянин Максим Дадашев, умерший от полученных травм во вторник — один из сотен его коллег, кого постигла такая участь. «СЭ» вспомнил самые свежие случаи.

Левандер Джонсон

В сентябре 2005 года умер чемпион мира в легком весе, американский боксер Левандер Джонсон. Он проводил защиту титула против Хесуса Чавеса. Мексиканец доминировал на протяжении всего боя, и в 11-м раунде зажал Джонсона у канатов, нанося безответные удары. Судья решил прекратить избиение и остановил бой. Еще после десятого раунда врач Маргарет Гудмэн осматривала Джонсона и разрешила продолжать бой, сам боксер отрицательно ответил на вопрос о том, испытывает ли он головную боль или головокружение. Однако после остановки боя он пожаловался на головную боль и был немедленно сопровожден в раздевалку, где через несколько минут потерял сознание и был срочно доставлен в госпиталь.

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Компьютерная томография показала наличие в мозгу большой субдуральной гематомы, которая была прооперирована через сорок минут после потери Джонсоном сознания. Пять дней боксер находился в коме, из которой так никогда и не вышел.

Роман Симаков

В декабре 2011 года в Екатеринбурге прошел бой двух россиян: Сергея Ковалева и Романа Симакова. С ринга Роман уже не вышел. Всю первую половину боя Ковалев доминировал, а в начале седьмого раунда отправил оппонента в нокдаун. Рефери остановил бой, но это ни на что не повлияло. Роман сумел подняться после нокдауна, но у него тут же подкосились ноги, и он повис на канатах. Через несколько секунд 27-летний боксер потерял сознание.

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С ринга его унесли на носилках и срочно доставили в больницу. Там он впал в кому. В мозгу у него образовалась большая субдуральная гематома. Ему провели трепанацию черепа, но ситуация осложнилась обширным кровоизлиянием в мозг. Спустя три дня, 8 декабря, он умер, не приходя в сознание. Ковалев неоднократно помогал семье Симакова деньгами, в том числе 2016 году отдал весь свой гонорар за бой с Айзеком Чилембой, который составил больше миллиона долларов.

Оскар Гонсалес

4 февраля 2014 года мексиканский боксер Оскар Гонсалес скончался в больнице в Мехико. За три дня до этого он провел бой с соотечественником Хесусом Галисией. На кону стоял титул серебряного чемпиона WBC в полулегкой весовой категории, поединок транслировался в прямом эфире на всю Мексику и Латинскую Америку. Гонсалес считался явным фаворитом, однако в десятом раунде соперник отправил его в тяжелый нокаут. После поединка с Галисией у Гонсалеса была диагностирована травма ствола головного мозга, которая привела к кровоизлиянию, что стало причиной смерти мозга. Еще по пути в больницу Гонсалес впал в состояние комы, спасти его было невозможно.

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Майк Тауэлл

1 октября 2016 года шотландский боксер в полусреднем весе Майк Тоуэлл умер в больнице от травм, полученных во время боя с Дэйлом Эвансом. Поединок прошел 29 сентября в Глазго. Тауэлл получил нокдаун в первом раунде, а в пятом был нокаутирован. С ринга его унесли на носилках, а затем доставили в больницу, где ему диагностировали кровоизлияние в мозг и ввели в искусственную кому. Спасти 25-летнего боксера врачи не смогли. Свет на трагедию пролила жена боксера Хлоя Росс, рассказавшая о головных болях мужа: «У Майкла было обнаружено сильное кровотечение и отек мозга. Последние несколько недель он жаловался на головные боли, но мы списывали их на стресс перед боем. Сегодня, после того как он был отключен от аппарата искусственного жизнеобеспечения, он продержался еще 12 часов. 12 раундов борьбы за жизнь. Он боролся до самого конца и заставил им гордиться», — рассказала она.

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Герберт Нкабити