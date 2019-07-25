IBF объявила о сборе средств для семьи боксера Дадашева

Текущие события
Футбол. Еврокубки
16:30
Пюник
Яблонец
Футбол. Еврокубки
17:45
Вентспилс
Гзира Юнайтед
Футбол. Еврокубки
18:00
Габала
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
18:30
Партизани
Шериф
Футбол. Еврокубки
18:30
АЕК Л
Левски
Футбол. Еврокубки
19:30
Утрехт
Зриньски
Футбол. Еврокубки
19:45
Чихура
Абердин
Футбол. Еврокубки
19:55
Гонвед
Университатя Кр
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеугесунн
Штурм
Футбол. Еврокубки
20:00
Лехия
Бреннбю
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Чукарички
Футбол. Еврокубки
20:00
Арсенал Т
Нефтчи
Футбол. Еврокубки
20:00
Йени Малатьяспор
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
20:00
Флора
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:00
Млада-Болеслав
Ордабасы
Футбол. Еврокубки
20:00
Алашкерт
Стяуа
Футбол. Еврокубки
20:00
Шахтер С
Эсбьерг
Футбол. Еврокубки
20:30
ЦСКА Сф
Осиек
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Кайрат
Футбол. Еврокубки
20:30
Локомотив Пл
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
20:30
Конна'с Куэй
Партизан
Футбол. Еврокубки
21:00
Пяст
Рига
Футбол. Еврокубки
21:00
Норчепинг
Лиепая
Футбол. Еврокубки
21:00
Види
Вадуц
Футбол. Еврокубки
21:15
Люцерн
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
21:30
Гент
Вииторул
Футбол. Еврокубки
21:30
ДАК
Атромитос А
Футбол. Еврокубки
21:30
Арис
АЕЛ
Футбол. Еврокубки
21:30
Женесс Эш
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
21:30
АЗ
Хеккен
Футбол. Еврокубки
21:45
Домжале
Мальме
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Прогрес
Футбол. Еврокубки
21:45
Будучност
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
21:45
Страсбур
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
21:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Крусейдерс
Футбол. Еврокубки
22:00
Валюр
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
22:00
Торино
Дебрецен
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
КуПС
Футбол. Еврокубки
22:00
Эспаньол
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Аполлон
Футбол. Еврокубки
24.07
Дандолк
Карабах
11
Футбол. Еврокубки
24.07
Селтик
Нымме Калью
50
Футбол. Еврокубки
24.07
Црвена Звезда
ХИК
20
Футбол. Еврокубки
24.07
Марибор
АИК
21
Футбол. Еврокубки
24.07
ЧФР
Маккаби Тель-Авив
10
Футбол. Еврокубки
24.07
Ференцварош
Валлетта
31
Все события
Фоторепортажи
17Смайл и фейспалм. Эмодзи для звезд
9Пакьяо выиграл бой в 40 лет
09:07 (мск), источник: ТАСС

IBF объявила о сборе средств для семьи боксера Дадашева

ТАСС, 25 июля. Международная боксерская федерация (IBF) объявила о начале сбора средств для семьи российского спортсмена Максима Дадашева, скончавшегося во вторник в США. Об этом стало известно из заявления организации, которое поступило в распоряжение ТАСС.

Наверх

Причиной смерти 28-летнего российского боксера стали травмы, полученные им во время боя, прошедшего в США 20 июля.

Читайте также
Кому умирать молодым: Дадашев и другие боксеры, погибшие на работе

«Боксер Дадашев был единственным кормильцем для своей семьи. У него остались жена и двухлетний сын, это очень трудное время для них, поэтому наша организация хотела бы оказать им поддержку. IBF будет собирать средства для семьи в течение следующих нескольких недель. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой информацией со всеми, поможет любая сумма пожертвований», — сказано в заявлении.

В ночь на субботу Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Спортсмену провели трепанацию черепа.

Дадашев выходил на профессиональный ринг 14 раз, одержав 13 побед (11 нокаутом) и потерпев одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.

Смотрите также: Джошуа нокаутировал Поветкина

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий
Джошуа нокаутировал Поветкина
Федерация бокса России проведет расследование обстоятельств смерти Максима Дадашева
Во время загрузки произошла ошибка.
24 июля© Ньюстюб
 Сергей Ковалев жестко раскритиковал рефери, судившего бой Максима Дадашева
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Ожидание дебюта: «Арсенал» готовится к матчу с «Нефтчи»
Дисквалификацию Месси грозят увеличить до шести месяцев
Ласицкене - 1-я легкоатлетка РФ, возглавившая общий рейтинг IAAF
Капитан соперника «Краснодара» в ЛЧ поссорился с тренером
СМИ: полузащитник «Зенита» может перейти в итальянский клуб
Виктор Гончаренко назвал самый большой плюс «Локомотива»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь