«Я поддерживал этого парня». Головкин высказался о смерти российского боксера

О смерти Дадашева стало известно 23 июля. Он умер в больнице в США, у 28-летнего боксера не выдержало сердце.
Дадашев был госпитализирован после поражения в бою с Сабриелом Матиасом, состоявшемся 20 июля. Поединок был остановлен в 11-м раунде по инициативе тренера россиянина. Впоследствии боксеру провели операцию и удалили часть черепа, его ввели в медикаментозную кому.
«Для всех эта новость стала неожиданностью. Все это ужасно для бокса. Я поддерживал этого парня, как и все, его многие знали… Трудно представить, что сейчас чувствуют его родители. Можно ли
Ранее соболезнования в связи со смертью Дадашева выразил промоутер Головкина Том Леффлер.
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