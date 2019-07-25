«Я поддерживал этого парня». Головкин высказался о смерти российского боксера

Дадашев был госпитализирован после поражения в бою с Сабриелом Матиасом, состоявшемся 20 июля. Поединок был остановлен в 11-м раунде по инициативе тренера россиянина. Впоследствии боксеру провели операцию и удалили часть черепа, его ввели в медикаментозную кому.

«Для всех эта новость стала неожиданностью. Все это ужасно для бокса. Я поддерживал этого парня, как и все, его многие знали… Трудно представить, что сейчас чувствуют его родители. Можно ли что-то изменить в боксе, чтобы такого не было впредь? Это невозможно. Да и его уже не вернуть… Это жизнь. У меня нет слов», — сказал Головкин в интервью TMZ.