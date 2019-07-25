Атлетическая комиссия штата Мэриленд проведет расследование по бою Дадашева и Матиаса

Причиной смерти 28-летнего российского боксера стали травмы, полученные им во время боя, прошедшего в США 20 июля. Атлетическая комиссия ведет надзор за единоборствами в штате Мэриленд. Любая подобная организация начинает расследование в случае смерти или серьезной травмы, произошедшей во время официального поединка.

«Члены MSAC были очень опечалены, узнав о кончине Максима Дадашева. Мы присоединяемся ко всему боксерскому сообществу и выражаем глубокие соболезнования семье спортсмена. Атлетическая комиссия штата Мэриленд рассмотрит это дело», — сказано в сообщении.