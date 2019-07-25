Алимханулы получил советы от легенды бокса перед боем в андеркарте чемпиона мира

Текущие события
Футбол. Еврокубки
16:30
Пюник
Яблонец
Футбол. Еврокубки
17:45
Вентспилс
Гзира Юнайтед
Футбол. Еврокубки
18:00
Габала
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
18:30
Партизани
Шериф
Футбол. Еврокубки
18:30
АЕК Л
Левски
Футбол. Еврокубки
19:30
Утрехт
Зриньски
Футбол. Еврокубки
19:45
Чихура
Абердин
Футбол. Еврокубки
19:55
Гонвед
Университатя Кр
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеугесунн
Штурм
Футбол. Еврокубки
20:00
Лехия
Бреннбю
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Чукарички
Футбол. Еврокубки
20:00
Арсенал Т
Нефтчи
Футбол. Еврокубки
20:00
Йени Малатьяспор
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
20:00
Флора
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:00
Млада-Болеслав
Ордабасы
Футбол. Еврокубки
20:00
Алашкерт
Стяуа
Футбол. Еврокубки
20:00
Шахтер С
Эсбьерг
Футбол. Еврокубки
20:30
ЦСКА Сф
Осиек
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Кайрат
Футбол. Еврокубки
20:30
Локомотив Пл
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
20:30
Конна'с Куэй
Партизан
Футбол. Еврокубки
21:00
Пяст
Рига
Футбол. Еврокубки
21:00
Норчепинг
Лиепая
Футбол. Еврокубки
21:00
Види
Вадуц
Футбол. Еврокубки
21:15
Люцерн
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
21:30
Гент
Вииторул
Футбол. Еврокубки
21:30
ДАК
Атромитос А
Футбол. Еврокубки
21:30
Арис
АЕЛ
Футбол. Еврокубки
21:30
Женесс Эш
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
21:30
АЗ
Хеккен
Футбол. Еврокубки
21:45
Домжале
Мальме
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Прогрес
Футбол. Еврокубки
21:45
Будучност
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
21:45
Страсбур
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
21:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Крусейдерс
Футбол. Еврокубки
22:00
Валюр
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
22:00
Торино
Дебрецен
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
КуПС
Футбол. Еврокубки
22:00
Эспаньол
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Аполлон
Футбол. Еврокубки
24.07
Дандолк
Карабах
11
Футбол. Еврокубки
24.07
Селтик
Нымме Калью
50
Футбол. Еврокубки
24.07
Црвена Звезда
ХИК
20
Футбол. Еврокубки
24.07
Марибор
АИК
21
Футбол. Еврокубки
24.07
ЧФР
Маккаби Тель-Авив
10
Футбол. Еврокубки
24.07
Ференцварош
Валлетта
31
Все события
Фоторепортажи
17Смайл и фейспалм. Эмодзи для звезд
9Пакьяо выиграл бой в 40 лет
10:18 (мск), источник: Vesti.kz

Алимханулы получил советы от легенды бокса перед боем в андеркарте чемпиона мира

Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (6−0, 2 КО) продолжает подготовку к своему седьмому бою на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: AP 2019

В тренировочном зале Алимханулы встретился с легендарным американцем Джеймсом Тони, экс-чемпионом мира в трех весовых категориях. Именитый боксер дал казахстанцу несколько советов тактического характера.

Видео фрагмента с мастер-классом от легенды Алимханулы опубликовал на своей странице в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Свой следующий бой Алимханулы проведет 17 августа в рамках вечера бокса на арене Banc of California Stadium в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Соперником по десятираундовому поединку будет 32-летний канадец Стюарт МакЛеллан (27−3−3, 11 КО).

Главным событием шоу станет бой чемпиона мира по версии WBO во втором легчайшем весе мексиканца Эмануэля Наваррете (27−1, 23 КО) против американца Франсиско Де Вака (20−0, 6 КО).

Промоутеры "Канело" задумали лишить Головкина боя в сентябре
Ожидание дебюта: «Арсенал» готовится к матчу с «Нефтчи»
IBF объявила о сборе средств для семьи боксера Дадашева
Дисквалификацию Месси грозят увеличить до шести месяцев
Ласицкене - 1-я легкоатлетка РФ, возглавившая общий рейтинг IAAF
Капитан соперника «Краснодара» в ЛЧ поссорился с тренером
СМИ: полузащитник «Зенита» может перейти в итальянский клуб
Виктор Гончаренко назвал самый большой плюс «Локомотива»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь