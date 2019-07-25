Алимханулы получил советы от легенды бокса перед боем в андеркарте чемпиона мира

В тренировочном зале Алимханулы встретился с легендарным американцем Джеймсом Тони, экс-чемпионом мира в трех весовых категориях. Именитый боксер дал казахстанцу несколько советов тактического характера.
Видео фрагмента с мастер-классом от легенды Алимханулы опубликовал на своей странице в Instagram.
Свой следующий бой Алимханулы проведет 17 августа в рамках вечера бокса на арене Banc of California Stadium в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Соперником по десятираундовому поединку будет 32-летний канадец Стюарт МакЛеллан (27−3−3, 11 КО).
Главным событием шоу станет бой чемпиона мира по версии WBO во втором легчайшем весе мексиканца Эмануэля Наваррете (27−1, 23 КО) против американца Франсиско Де Вака (20−0, 6 КО).