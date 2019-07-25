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11:17 (мск), источник: Газета.Ру

Шестая смерть: за что сражался Максим Дадашев

Смерть российского боксера Максима Дадашева, получившего отек мозга в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом и перенесшего трепанацию черепа, но скончавшегося в больнице в США 23 июля, продолжает оставаться самым обсуждаемым событием по обе стороны океана. «Газета.Ru» рассказывает о реакции в США на случившуюся трагедию.

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Поединок двух непобежденных на тот момент и перспективных боксеров Максима Дадашева из России и представляющего Пуэрто-Рико Субриэля Матиаса получился куда более резонансным, чем ожидалось.

Правда, поводом к многочисленным обсуждениями в прессе и постам в социальных сетях, стала трагедия. Угол российского боксера остановил бой после 11-го раунда, однако это не спасло Дадашева.

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Уже в раздевалке россиянина вырвало, после чего он потерял равновесие и сознание. В больнице, куда оперативно был доставлен спортсмен, ему была сделана трепанация черепа, но 23 июля Максим все же скончался, так и не придя в сознание.

Сразу после операции, еще когда Дадашев был жив, CBS News получил комментарий оперировавшего спортсмена хирурга Мэри Кобб, которая рассказала о случившемся у Максима кровоизлиянии с правой стороны мозга, из-за которой было принято решение о трепанации черепа, выявившей серьезные повреждения головного мозга.

«Ему ввели лекарства, дабы уменьшить отек. Не исключено, что Дадашеву придется провести в больнице до нескольких месяцев, но мы надеемся на быстрое выздоровление, которое также возможно», — отметила нейрохирург.

К сожалению, надежды на оптимистичный прогноз так и не оправдались, и после нескольких дней в состоянии комы российский боксер скончался из-за возникших осложнений.

The Washington Post написала о том, что Атлетическая комиссия штата Мэриленд, где проходил поединок Дадашева и Матиаса, отказалась давать комментарии о случившемся, однако теперь наверняка начнет расследование обстоятельств смерти российского боксера.

Как сообщили представители промоутерской компании Top Rank, это является стандартной процедурой в случае наступления смерти одного из участников официального разрешенного поединка на подведомственной данной комиссии территории.

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Также издание приводит неутешительную статистику последних лет: гибель Дадашева стала как минимум шестой зафиксированной смертью спортсмена на ринге за последние три с половиной года.

Последними погибшими боксерами стали итальянец Кристиан Дагио, скончавшийся через два дня после тяжелого нокаута в последнем раунде поединка против тайского боксера Дона Перуанга в ноябре 2018 года в Бангкоке, а представлявший Великобританию Скотт Вестгарт в феврале того же года упал на ринг и умер после собственной победы над Деком Спелманом в Донкастере.

«Максим был потрясающим парнем. Мы все опечалены и потрясены его безвременной кончиной», — написал в официальном пресс-релизе председатель Top Rank легендарный промоутер Боб Арум.

Не остался в стороне от трагедии российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов. Боец, который сейчас находится в США, где готовится к ближайшему поединку, признался, что в такие моменты начинает ненавидеть этот спорт.

«Каждый раз, когда я вижу или слышу такие новости, я начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьем. Все временно, слава, деньги, титулы, и вся наша жизнь, мы все уйдем из этого мира, никто не останется. Стоит задуматься», — написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

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Большой материал после смерти Дадашева вышел на новостном спортивном сайте системы кабельного телевидения ESPN, транслировавшей в прямом эфире бой россиянина с Матиасом.

Правда, каких-то особых откровений авторы текста не сообщили. Портал подробно рассказал о драматичных событиях 19 июля, приведя цитаты тренера Бадди Макгирта о том, как он принял решение остановить поединок, видя, как его спортсмен «угасает».

Сделал это Макгирт, несмотря на протесты самого Максима, который, вернувшись на негнущихся ногах в свой угол после окончания одиннадцатого раунда, сначала спросил, почему тренер хочет прекратить сражение, а затем только мотал головой на просьбы наставника дать разрешение на остановку боя.

«Он рухнул, прежде чем дойти до раздевалки, и его начало рвать. Его доставили с арены на носилках и доставили на машине скорой помощи в больницу, где он перенес экстренную операцию на мозге в течение двух часов по поводу субдуральной гематомы (кровотечение в мозге). Врачи надеялись снять давление с правой стороны его мозга, где была большая часть повреждения, с помощью операции и поместили его в вызванную медицинским путем кому, чтобы дать время для отека мозга спадать», — рассказывается в материале о том, как Дадашев покидал ринг.

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Дальше в статье рассказывается о самом российском боксере и о том, что он был одним из самых перспективных бойцов в своем весе и рассчитывал перевезти семью в США, где мечтал остаться жить и после окончания карьеры.

Отдельная статья на том же портале посвящена тому, о чем мечтал боксер, и так и называется: «За что сражался Максим Дадашев».

«Он стремился быть и американцем, и чемпионом, и часто говорил о том дне в недалеком будущем, когда он отвезет свою жену и сына в Майами, или, возможно, на Гавайи, где они могли бы лежать на солнце», — говорится в материале.

Также в материале в рассказе об окончании боя говорится, что Дадашев так и сидел в своем углу под присмотром врача после объявления результата и, несмотря на видимые повреждения, «не был в ужасном состоянии по меркам бокса».

Автор поэтично называет внешнее состояние россиянина «просто картиной поражения», лишь подчеркивая весь ужас и неожиданность случившейся трагедии.

А еще красной линией в материалах всех изданий, посвященных смерти Максима, проходит мысль о том, что он был настоящим и несгибаемым воином, что его, возможно, и погубило.

Александр Седов

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