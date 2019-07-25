Промоутеры «Канело» задумали лишить Головкина боя в сентябре

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По информации журналиста ESPN Стива Кима, GBP планирует на 14 сентября вечер бокса, главным событием которого станет бой другого их клиента из Мексики — чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе Хайме Мунгии (33−0, 26 КО). Ориентировочным местом проведения шоу называется Лос-Анджелес.

Ранее сообщалось, что переговоры с Мунгией на осень ведет экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО). Причем сторона мексиканца предложила казахстанцу выбрать место проведения поединка.

Однако, как сообщал инсайдер Майк Коппинджер, Головкин откажется от этого варианта, так как не собирается поощрять GBP после того, как на сентябрь сорвался третий бой с Альваресом.