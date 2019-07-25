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10:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Соперник Дадашева по роковому бою Матиас: Лети высоко, великий воин

Пуэрториканский боксёр Сабриэль Матиас выразил соболезнования по поводу ухода из жизни российского боксёра Максима Дадашева.

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«Я опустошён новостью о смерти Максима. Никто не готов умирать, преследуя свои мечты и цели. Мы просто выходим на ринг, думая о благосостоянии наших семей, не зная, насколько сложно нам придётся. Лети высоко, великий воин. Только Бог знает истинную причину вещей. Я всегда буду уважать тебя. Покойся с миром, Максим Дадашев», — цитирует Матиаса NBC Sports.

Максим Дадашев скончался 23 июля. Ему было 28 лет. Смерть наступила вследствие травм, полученных в поединке 20 июля именно с Сабриэлем Матиасом. Поражение от пуэрториканца — единственное в карьере Максима.

Роковой бой с Матиасом был отборочным. Его победитель получал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира. За недолгую карьеру в профессионалах Дадашев владел одним поясом — чемпиона Северной Америки по версии NABF.

Тренер Максима Дадашева несколько минут уговаривал боксера остановить бой
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22 июля© Ньюстюб
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