Соперник Дадашева по роковому бою Матиас: Лети высоко, великий воин
Пуэрториканский боксёр Сабриэль Матиас выразил соболезнования по поводу ухода из жизни российского боксёра Максима Дадашева.
Пуэрториканский боксёр Сабриэль Матиас выразил соболезнования по поводу ухода из жизни российского боксёра Максима Дадашева.
«Я опустошён новостью о смерти Максима. Никто не готов умирать, преследуя свои мечты и цели. Мы просто выходим на ринг, думая о благосостоянии наших семей, не зная, насколько сложно нам придётся. Лети высоко, великий воин. Только Бог знает истинную причину вещей. Я всегда буду уважать тебя. Покойся с миром, Максим Дадашев», — цитирует Матиаса NBC Sports.
Максим Дадашев скончался 23 июля. Ему было 28 лет. Смерть наступила вследствие травм, полученных в поединке 20 июля именно с Сабриэлем Матиасом. Поражение от пуэрториканца — единственное в карьере Максима.
Роковой бой с Матиасом был отборочным. Его победитель получал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира. За недолгую карьеру в профессионалах Дадашев владел одним поясом — чемпиона Северной Америки по версии NABF.