«Golden Boy не хотят отдавать сентябрь». Головкину назвали дату нового боя после срыва трилогии с «Канело»
Авторитетный американский журналист Стив Ким из ESPN поделился мнением по поводу возвращения на ринг
Авторитетный американский журналист Стив Ким из ESPN поделился мнением по поводу возвращения на ринг
Ожидалось, что 14 сентября Головкин проведет третий бой с Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО), но мексиканец отказался и отложил свое возвращение на конец года.
Сам же Головкин намерен воспользоваться освободившейся датой. Назывались даже кандидаты в соперники.
Однако, как стало известно, промоутеры «Канело» из Golden Boy Promotions не намерены просто так отдавать 14 сентября, когда отмечается День независимости Мексики. GBP планирует устроить бой другого мексиканца и их клиента — чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе Хайме Мунгии (33−0, 26 КО). Сам вечер бокса может пройти
Один из пользователей твиттера под ником BatmanBoxing выразил мнение, что: «GoldenBoy не хотят давать Головкину еще одну дату “Канело”. Предполагаю, что если DAZN не разрешит “Канело” драться с Деревянченко, то мы увидим Головкин против Сергея в октябре-ноябре».
В ответ на это Стив Ким написал следующие: «Насколько я понимаю, Головкин будет драться в начале октября».
Добавим, что «Канело» вступил в переговоры с украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО) по поводу обязательной защиты титула IBF. Хотя изначально команда мексиканца проигнорировала требование Международной боксерской федерации (IBF), но угроза лишиться титула возымела эффект. Если бы мексиканец отказался от него, то за вакантный пояс Деревянченко сразился бы с ближайшим претендентом, коим является Головкин.