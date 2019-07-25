«Golden Boy не хотят отдавать сентябрь». Головкину назвали дату нового боя после срыва трилогии с «Канело»

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Ожидалось, что 14 сентября Головкин проведет третий бой с Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО), но мексиканец отказался и отложил свое возвращение на конец года.

Сам же Головкин намерен воспользоваться освободившейся датой. Назывались даже кандидаты в соперники.

Однако, как стало известно, промоутеры «Канело» из Golden Boy Promotions не намерены просто так отдавать 14 сентября, когда отмечается День независимости Мексики. GBP планирует устроить бой другого мексиканца и их клиента — чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе Хайме Мунгии (33−0, 26 КО). Сам вечер бокса может пройти Лос-Анджелесе.

Один из пользователей твиттера под ником BatmanBoxing выразил мнение, что: «GoldenBoy не хотят давать Головкину еще одну дату “Канело”. Предполагаю, что если DAZN не разрешит “Канело” драться с Деревянченко, то мы увидим Головкин против Сергея в октябре-ноябре».

В ответ на это Стив Ким написал следующие: «Насколько я понимаю, Головкин будет драться в начале октября».