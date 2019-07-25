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14:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Будет интересное соперничество». Эксперт высказался о бое непобежденного казахстанца Алимханулы

Канадский эксперт в области профессионального бокса Лорент Поулин поделился с корреспондентом Vesti.kz своими ожиданиями от предстоящего поединка казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (6−0, 2 КО) и канадца Стюарта МакЛеллана (27−3−3, 11 КО).

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Их десятираундовый бой состоится 17 августа в рамках вечера бокса на арене Banc of California Stadium в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Главным событием шоу станет поединок чемпиона мира по версии WBO во втором легчайшем весе мексиканца Эмануэля Наваррете (27−1, 23 КО) против американца Франсиско Де Вака (20−0, 6 КО).

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«Стюарт МакЛеллан опытный боксер. Он выступает на ринге 12 лет и зарекомендовал себя как техничный и умный боец. Он не владеет нокаутирующим ударом и уже бывал на канвасе. Я думаю, что в бою Алимханулы и Маклелана будет интересное соперничество. Физически казахстанец сильнее и быстрее, но на стороне канадца его понимание бокса. Очень интересно посмотреть на этот бой. Я считаю, что шансы соперников равны», — отметил Поулин.

Свой последний бой Алимханулы провел 12 апреля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), победив единогласным решением судей мексиканца Кристиана Оливаса (16−5, 13 КО). Таким образом, казахстанец завоевал вакантный региональный титул WBC Continental Americas и второстепенный пояс WBO Global, который разыгрывался впервые.

Бакытжан Нурпеисов  .

"Будет интересное соперничество". Эксперт высказался о бое непобежденного казахстанца Алимханулы
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