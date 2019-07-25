«Будет интересное соперничество». Эксперт высказался о бое непобежденного казахстанца Алимханулы

Их десятираундовый бой состоится 17 августа в рамках вечера бокса на арене Banc of California Stadium в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Главным событием шоу станет поединок чемпиона мира по версии WBO во втором легчайшем весе мексиканца Эмануэля Наваррете (27−1, 23 КО) против американца Франсиско Де Вака (20−0, 6 КО).

«Стюарт МакЛеллан опытный боксер. Он выступает на ринге 12 лет и зарекомендовал себя как техничный и умный боец. Он не владеет нокаутирующим ударом и уже бывал на канвасе. Я думаю, что в бою Алимханулы и Маклелана будет интересное соперничество. Физически казахстанец сильнее и быстрее, но на стороне канадца его понимание бокса. Очень интересно посмотреть на этот бой. Я считаю, что шансы соперников равны», — отметил Поулин.