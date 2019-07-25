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19:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Еще один боксер умер от полученных во время боя травм

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Аргентинский боксер Уго Сантильян скончался от травм, полученных в бою с уругвайцем Эдуардо Хавьером Абреу, сообщается на странице Всемирного боксерского совета (WBC) в Twitter.

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Поединок между Абреу и 23-летним Сантильяном прошел 20 июля в Сан-Николасе (Аргентина) и завершился вничью по итогам 10 раундов. На профессиональном ринге Сантильян провел 27 боев, в которых одержал 19 побед (8 — нокаутом) и потерпел 6 поражений (2 — нокаутом) при двух ничьих.

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«Покойся с миром, Уго Сантильян. Боксер скончался из-за  травм, полученных во время субботнего боя, завершившегося ничьей. Мы присоединяемся к семье и друзьям Уго в их скорби и выражаем нашу поддержку», — говорится в сообщении пресс-службы WBC. Причины смерти спортсмена и характер полученных травм не уточняются.

Во вторник стало известно о смерти российского боксера Максима Дадашева, который проиграл 19 июля в США пуэрториканцу Субриэлю Матиасу. Дадашев потерял сознание после поединка и был доставлен в больницу, где перенес операцию в связи с отеком мозга. Несколько дней боксер провел в медикаментозной коме.

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