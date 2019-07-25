Еще один боксер умер от полученных во время боя травм

Поединок между Абреу и 23-летним Сантильяном прошел 20 июля в Сан-Николасе (Аргентина) и завершился вничью по итогам 10 раундов. На профессиональном ринге Сантильян провел 27 боев, в которых одержал 19 побед (8 — нокаутом) и потерпел 6 поражений (2 — нокаутом) при двух ничьих.

«Покойся с миром, Уго Сантильян. Боксер скончался из-за травм, полученных во время субботнего боя, завершившегося ничьей. Мы присоединяемся к семье и друзьям Уго в их скорби и выражаем нашу поддержку», — говорится в сообщении пресс-службы WBC. Причины смерти спортсмена и характер полученных травм не уточняются.