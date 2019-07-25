Соперник Дадашева отказался от гонорара за бой

Источник: AFP 2019

По словам представителя боксёра, Матиас заявил, что ему не нужны эти деньги. Гонорар за бой должен был составить $ 75 тыс.

Бой Дадашева и Матиаса состоялся 20 июля. Россиянин уступал на протяжении всего боя, а в финальных раундах пропустил ряд точных тяжёлых ударов. После 11-го раунда команда Максима остановила встречу. Уже после боя россиянину стало плохо, и он был госпитализирован.

Ему была проведена экстренная операция, а впоследствии боксёр был введён в искусственную кому. Говорилось, что у Максима есть шансы на возвращение к полноценной жизни. Однако все усилия врачей не помогли спасти жизнь Дадашеву. Максим скончался в больнице 23 июля. Ему было 28 лет.