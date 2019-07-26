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10:03 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна дата поединка «Канело» с Ковалевым

Названы даты возможного поединка чемпиона мира в среднем и втором среднем весах мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) и чемпиона WBO в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева (33−3−1, 28 KO).

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Источник: Reuters

Как сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на BoxingScene, руководство промоутерской компании Golden Boy и стрминговой платформы DAZN не оставляет попыток организовать поединок Альвареса и Ковалева.

Ссылаясь на ряд источников, издание утверждает, что этот бой может состояться 19 или 26 октября 2019 года. Если стороны договорятся о проведении такого поединка в ближайшее время, то Ковалев отменит бой в Челябинске с обязательным претендентом Энтони Ярдом. В команде британца уже дали предварительное согласие на это с условием получения отступных.

Что касается Альвареса, то если переговоры с Ковалевым провалятся, он встретится 19 или 26 октября с официальным претендентом на пояс IBF украинцем Сергеем Деревянченко. При этом в DAZN в обязательном порядке хотят видеть бой «Канело» с Ковалевым или казахстанцем Геннадием Головкиным, а потому согласятся на встречу мексиканца с Деревянченко, лишь если Альварес гарантирует третий бой с Головкиным.

При этом, если Альварес следующий бой проведет против Ковалева, то IBF лишит мексиканца титула за отказ от обязательной защиты.

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