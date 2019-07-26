Боксер Дадашев проходил все необходимые обследования и не имел проблем со здоровьем

Источник: AFP 2019

«Макс не подделывал никаких справок, — сказал Климас. — Он всегда проходил всю медицину в США в каждом поединке или через бой. Сканировали голову, делали МРТ и МРА, сдавали все по каждому штату. Макс полностью проходил все медицинское обслуживание по требованиям каждого штата».

«Это какой-то маразм», — прокомментировал собеседник агентства слухи о том, что Дадашев якобы мог умалчивать о проблемах со здоровьем.

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего российского спортсмена стали травмы, полученные во время боя, прошедшего в США 20 июля. В 11-м раунде поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа.