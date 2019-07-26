Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
Урал
Футбол. Еврокубки
25.07
Шэмрок Роверс
Аполлон
21
Футбол. Еврокубки
25.07
Эспаньол
Стьярнан
40
Футбол. Еврокубки
25.07
Легия
КуПС
10
Футбол. Еврокубки
25.07
Торино
Дебрецен
30
Футбол. Еврокубки
25.07
Валюр
Лудогорец
11
Все события
Фоторепортажи
17Смайл и фейспалм. Эмодзи для звезд
10Как чемпионы UFC будут выглядеть в старости
11:37 (мск), источник: ТАСС

Боксер Дадашев проходил все необходимые обследования и не имел проблем со здоровьем

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российский боксер Максим Дадашев вовремя проходил необходимые медицинские обследования, у него не было проблем со здоровьем. Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Эгис Климас.

Наверх
Источник: AFP 2019

«Макс не подделывал никаких справок, — сказал Климас. — Он всегда проходил всю медицину в США в каждом поединке или через бой. Сканировали голову, делали МРТ и МРА, сдавали все по каждому штату. Макс полностью проходил все медицинское обслуживание по требованиям каждого штата».

«Это какой-то маразм», — прокомментировал собеседник агентства слухи о том, что Дадашев якобы мог умалчивать о проблемах со здоровьем.

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего российского спортсмена стали травмы, полученные во время боя, прошедшего в США 20 июля. В 11-м раунде поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа.

Дадашев выходил на профессиональный ринг 14 раз, одержав 13 побед (11 нокаутом) и потерпев одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.

 Сергей Ковалев жестко раскритиковал рефери, судившего бой Максима Дадашева
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
«Арсенал» провалил старт в еврокубках и сгорел «Нефтчи»
«Выпила пива и побила рекорд мира». Истории побед Юли Ефимовой
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Рейтинг позора. Поражение от «Нефтчи» — на первом месте
Шалимов: Хорошо, что Кононов не пожелал Черенкову долгих лет
Появилось видео вооруженного нападения на футболистов «Арсенала»
Для тех, кто не успел похудеть к лету: скидки на спорттовары
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь