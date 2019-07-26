Уайту грозит четырёхлетняя дисквалификация после провала допинг-теста
Британский супертяжеловес, официальный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC Диллиан Уайт может быть дисквалифицирован на срок до четырёх лет за проваленный
Британский супертяжеловес, официальный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC Диллиан Уайт может быть дисквалифицирован на срок до четырёх лет за проваленный
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Промоутер боксёра Эдди Хирн подтвердил, что Уайта тестировали ВАДА и UKAD. Также он сообщил, что Диллиан Уайт и его соперник Оскар Ривас успешно прошли тестирование и были допущены к бою, но в дальнейшем в пробах были обнаружены запрещённые препараты.
В пробах Диллиана были обнаружены эпиметандиенон и гидроксиметандиенон — метаболиты анаболического стероида Дианабола.
Дианабол был разработан в середине минувшего века и чаще всего принимается в виде таблеток. На сегодняшний день его применение запрещено во многих странах мира. Однако он остаётся популярным среди бодибилдеров. Дианабол способствует увеличению мышечной массы, уменьшению отложений жира и положительному азотистому балансу.
При этом у препарата множество побочных эффектов, в том числе железодефицитная анемия, периферические отёки, боли в эпигастральной области, боль в животе, тошнота, рвота, нарушение функций печени с желтухой, лейкемоидный синдром и другие.