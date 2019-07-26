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12:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Уайту грозит четырёхлетняя дисквалификация после провала допинг-теста

Британский супертяжеловес, официальный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC Диллиан Уайт может быть дисквалифицирован на срок до четырёх лет за проваленный допинг-тест, сообщает World Boxing News.

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Источник: Reuters

В допинг-пробах спортсмена были обнаружены анаболические стероиды.

Промоутер боксёра Эдди Хирн подтвердил, что Уайта тестировали ВАДА и UKAD. Также он сообщил, что Диллиан Уайт и его соперник Оскар Ривас успешно прошли тестирование и были допущены к бою, но в дальнейшем в пробах были обнаружены запрещённые препараты.

В пробах Диллиана были обнаружены эпиметандиенон и гидроксиметандиенон — метаболиты анаболического стероида Дианабола.

Дианабол был разработан в середине минувшего века и чаще всего принимается в виде таблеток. На сегодняшний день его применение запрещено во многих странах мира. Однако он остаётся популярным среди бодибилдеров. Дианабол способствует увеличению мышечной массы, уменьшению отложений жира и положительному азотистому балансу.

При этом у препарата множество побочных эффектов, в том числе железодефицитная анемия, периферические отёки, боли в эпигастральной области, боль в животе, тошнота, рвота, нарушение функций печени с желтухой, лейкемоидный синдром и другие.

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