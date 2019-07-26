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15:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Братья Кличко подали в суд на украинский телеканал

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что он с братом Владимиром подал в суд на украинский телеканал «1+1».

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Источник: AP 2019

По словам Кличко, сотрудники телеканала представляют сфабрикованную информацию.

«Ни дня не проходит, чтобы один из самых рейтинговых каналов не вспомнил недобрым словом киевского мэра. Ложь, манипуляции, откровенно сфабрикованная информация. Я уже говорил, что буду защищать свою честь и достоинство в суде.

Я и мой брат подали иск в суд на канал «1+1″, который поливает нас грязью. На мне решили не останавливаться и уже добрались до моего брата Владимира», — цитирует Кличко The Бабель.

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