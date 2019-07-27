Ковалёв отказался от боя с Альваресом, чтобы не срывать выступление в Челябинске

«Совсем скоро друзья на Родине, в родном для меня городе, пройдёт моя обязательная защита принадлежащего мне титула чемпиона мира по версии WBO. Пару дней назад команда мексиканского чемпиона Сауля Альвареса, вернулась к столу переговоров к нам с очень жирным предложением, провести бой со мной за мой титул WBO в полутяжёлом весе.

Я лично отказался от этого заманчивого предложения, так как не могу вас подвести и отказаться от боя в Челябинске против Ярда. Для себя решил так, раз Канело так сильно хочет со мной боксировать, то подождёт, молодой ещё, время есть. А я пока закончу начатое дело, в котором хочется порадовать вас таким большим боем в нашем родном Че. Я хочу вас всех поблагодарить за активность, которую вы проявляете к этому бою, что все места на арене «Трактор» почти уже распроданы, — написал Ковалёв.